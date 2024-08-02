Все – экскурсии в Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Бордо на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Подружиться с Бордо
Пешая
84 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Бордо: индивидуальная экскурсия
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Узнайте, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуйте ее атмосферу
Начало: Гранд Театр
Завтра в 14:00
6 авг в 12:00
160 за всё до 4 чел.
Шарм и вкус Бордо
Пешая
37 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Бордо с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Бордо: Гран-театр, Водное зеркало, квартал Сан-Пьер и Дворцовая площадь. Узнайте историю города и насладитесь винной дегустацией
Начало: Около Гран-театра
Завтра в 18:00
13 авг в 12:00
190 за всё до 4 чел.
Винный тур в Медок
На машине
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    2 августа 2024
    Подружиться с Бордо
    Невероятно захватывающа и познавательная экскурсия, спасибо огромное Галине за рекомендации вкусных ресторанов и прекрасных мест для посещения, наша семья восторге!!!
  • Д
    Дарья
    11 июля 2024
    Подружиться с Бордо
    Прекрасная экскурсия! Чудесный экскурсовод Галина
  • А
    Анна
    8 июля 2024
    Подружиться с Бордо
    Большое спасибо за экскурсию! Материал очень хорошо структурирован, на мой взгляд именно так должна выглядеть ознакомительная экскурсия по городу.
  • S
    Sarkis
    4 июля 2024
    Винный тур в Медок
    Все понравилось, хороший гид! Спасибо.
  • S
    Sarkis
    4 июля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    В Бордо нам повезло, тк мы интуитивно нашли правильного гида. Лейсан сразу задала нужный темп прогулки по городу, была внимательна к нашим просьбам и не оставила без ответа ни один вопрос о городе. Желаю всем такого гида, как Лейсан!
  • M
    Mikhail
    19 июня 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Прогулка по Бордо была замечательная. Ляйсан прекрасный экскурсовод. За 2.5 часа провела нас по самым интересным местам Бордо и рассказала
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    историю города и достопримечательностей. Ляйсан дала очень много советов как провести время в Бордо и окрестностях Arcachon и Medok. Особое спасибо за совет посетить городок Gujan-Mestras и отведать вкуснейшие устрицы. Большое спасибо за прекрасную экскурсию и рекомендации.

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
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    информации от Лейсан. Экскурсия помогла нам более глубоко погрузиться в атмосферу Бордо и узнать его историю, а также Лейсан дала нам рекомендации по посещению ряда интересных мест. Спасибо, Лейсан, за экскурсию)))

  • В
    Вадим
    3 октября 2023
    Винный тур в Медок
    С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
  • a
    aleksei
    13 сентября 2023
    Винный тур в Медок
    Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
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    остановился на индивидуальной экскурсии с Жанной, мы - двое взрослых и ребенок около 4 лет. Мы провели время интересно, комфортно, было красиво и вкусно, а атмосфера - легкой. Очень понравилось, как Жанна рассказывала историю региона, технологию изготовления вин и даже просто о жизни во Франции. Однозначно, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Бордо в августе 2024
Сейчас в Бордо в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 600. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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