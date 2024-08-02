2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Подружиться с Бордо: индивидуальная экскурсия
Путешественники знают Бордо как столицу вина и роскошный город. Узнайте, чем дышит столица Аквитании, и прочувствуйте ее атмосферу
Начало: Гранд Театр
Завтра в 14:00
6 авг в 12:00
€160 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Бордо с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Бордо: Гран-театр, Водное зеркало, квартал Сан-Пьер и Дворцовая площадь. Узнайте историю города и насладитесь винной дегустацией
Начало: Около Гран-театра
Завтра в 18:00
13 авг в 12:00
€190 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур в Медок: экскурсия по шато и погребам Бордо
Винный тур в Медок предлагает вам незабываемое путешествие по знаменитым шато Бордо с дегустацией лучших вин региона. Откройте для себя секреты виноделия
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина2 августа 2024Невероятно захватывающа и познавательная экскурсия, спасибо огромное Галине за рекомендации вкусных ресторанов и прекрасных мест для посещения, наша семья восторге!!!
- ДДарья11 июля 2024Прекрасная экскурсия! Чудесный экскурсовод Галина
- ААнна8 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Материал очень хорошо структурирован, на мой взгляд именно так должна выглядеть ознакомительная экскурсия по городу.
- SSarkis4 июля 2024Все понравилось, хороший гид! Спасибо.
- SSarkis4 июля 2024В Бордо нам повезло, тк мы интуитивно нашли правильного гида. Лейсан сразу задала нужный темп прогулки по городу, была внимательна к нашим просьбам и не оставила без ответа ни один вопрос о городе. Желаю всем такого гида, как Лейсан!
- MMikhail19 июня 2024Прогулка по Бордо была замечательная. Ляйсан прекрасный экскурсовод. За 2.5 часа провела нас по самым интересным местам Бордо и рассказала
- ЮЮлия4 апреля 2024Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- aaleksei13 сентября 2023Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в августе 2024
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