А Алина Подружиться с Бордо Невероятно захватывающа и познавательная экскурсия, спасибо огромное Галине за рекомендации вкусных ресторанов и прекрасных мест для посещения, наша семья восторге!!!

Д Дарья Подружиться с Бордо Прекрасная экскурсия! Чудесный экскурсовод Галина

А Анна Подружиться с Бордо Большое спасибо за экскурсию! Материал очень хорошо структурирован, на мой взгляд именно так должна выглядеть ознакомительная экскурсия по городу.

S Sarkis Винный тур в Медок Все понравилось, хороший гид! Спасибо.

S Sarkis Шарм и вкус Бордо В Бордо нам повезло, тк мы интуитивно нашли правильного гида. Лейсан сразу задала нужный темп прогулки по городу, была внимательна к нашим просьбам и не оставила без ответа ни один вопрос о городе. Желаю всем такого гида, как Лейсан!

M Mikhail Шарм и вкус Бордо читать дальше историю города и достопримечательностей. Ляйсан дала очень много советов как провести время в Бордо и окрестностях Arcachon и Medok. Особое спасибо за совет посетить городок Gujan-Mestras и отведать вкуснейшие устрицы. Большое спасибо за прекрасную экскурсию и рекомендации. Прогулка по Бордо была замечательная. Ляйсан прекрасный экскурсовод. За 2.5 часа провела нас по самым интересным местам Бордо и рассказала

Ю Юлия Шарм и вкус Бордо читать дальше информации от Лейсан. Экскурсия помогла нам более глубоко погрузиться в атмосферу Бордо и узнать его историю, а также Лейсан дала нам рекомендации по посещению ряда интересных мест. Спасибо, Лейсан, за экскурсию))) Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной

В Вадим Винный тур в Медок С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!