4 отзыва оставили туристы

Вина Бордо уже на протяжении нескольких столетий считаются эталоном качества, престижа и непревзойденного вкуса. Провинция Медок — Мекка элитных великих французских вин. Здесь находится более 1 000 винодельческих шато. Медок является самым знаменитым винодельческим районом Бордо. В 1855 году именно виноградники Медока были удостоены императорской классификации. Она проводилась в рамках Всемирной выставки в Париже, на которой должны были демонстрироваться величайшие достижения Франции. Эта классификация, в том виде как ее приняли, действует и сегодня. В ней выделены 60 лучших вин Медока, названные «Grands Crus Classés» или Великие Вина: Марго, Мутон Ротшильд, Лафит Ротшильд, Ля Тур и много других. Многие замки 🏰 (шато винодельческих хозяйств) имеют высокую архитектурную ценность и напоминают сказочные дворцы. Замки и поместья Медока словно бусы драгоценного ожерелья нанизаны на дорожную нитку, идущую от города Бордо. Это — «Великая винная дорога замков Медока».