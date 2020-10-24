Как добраться до Фигари на самолёте
В Фигари 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sud Corse Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фигари
- Сад Корс FSCSud Corse Airport
Самые дешёвые билеты в Фигари из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|24.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 632
|1ч 35м
|02.08.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|7 282
|21ч 55м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇫🇷Страсбурга
|8 265
|16ч 40м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Лиона
|8 555
|28ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|9 262
|25ч 30м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇫🇷Бреста
|9 471
|6ч (⇵1)
|02.08.2021
|из 🇲🇦Касабланки
|9 788
|26ч 40м (⇵2)
|24.06.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|10 459
|43ч 15м (⇵2)
|06.09.2021
|из 🇫🇷Парижа
|11 807
|41ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|12 233
|15ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|13 290
|25ч 40м (⇵2)
|02.08.2021
|из 🇲🇦Рабата
|17 148
|20ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Фигари
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Фигари, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Нант
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