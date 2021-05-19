Всё об Илькирш-Граффенштадене

Полезная информация об Илькирш-Граффенштадене

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Местное время в Илькирш-Граффенштадене
02:2853
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаИлькирш-Граффенштаден
По-английскиIllkirch-Graffenstaden
Население города27 261 чел.
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота143 м. от уровня моря

Где находится Илькирш-Граффенштаден на карте