Полезная информация об Илькирш-Граффенштадене
Что нужно знать об Илькирш-Граффенштадене: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Илькирш-Граффенштадене
02:2853
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Илькирш-Граффенштаден
|По-английски
|Illkirch-Graffenstaden
|Население города
|27 261 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|143 м. от уровня моря