Как добраться до Кана на самолёте
В Кане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Carpiquet Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кана
- Карпике CFRCarpiquet Airport
Самые дешёвые билеты в Кан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.12.2020
|из 🇫🇷Марселя
|1 713
|1ч 40м
|01.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|6 188
|19ч 25м (⇵1)
|07.06.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|9 289
|43ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|18 438
|27ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Яссы
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