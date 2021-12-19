В группе до undefined чел. 4.7 61 € 14.5 за 1 чел. Канский мемориал и музей Немногие страны почувствовали опустошение Второй мировой войны, например, Франция - узнайте больше внутри В группе до undefined чел. € 10 за 1 чел. Выставка «Мир после 11 сентября» в мемориале Кан Расскажите о том, как мир навсегда изменился в результате событий 11 сентября 2001 года

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кане – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кане почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 декабрь, январь и февраль