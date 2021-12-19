Все экскурсии и мероприятия в Кане
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Канский мемориал и музей
Немногие страны почувствовали опустошение Второй мировой войны, например, Франция - узнайте больше внутри
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Выставка «Мир после 11 сентября» в мемориале Кан
Расскажите о том, как мир навсегда изменился в результате событий 11 сентября 2001 года
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кане – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кане почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 декабрь, январь и февраль