5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия в Каннах: Средневековый Эз, парфюмерная фабрика и Княжеский дворец
Посетите древнюю церковь Успения Пресвятой Богородицы и Княжеский дворец. Побывайте на Дворцовой площади с торжественной сменой Караула карабинеров
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Несколько раз в неделю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €179 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Канны - мировая столица кино: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Каннам: от набережной Круазет до Аллеи Звезд. Узнайте о знаменитых гостях города и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: Канны
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по Каннам: Дворец Фестивалей, Аллея Звезд и Антибы
Путешествие по Каннам, Антибам и Сен-Поль-де-Ванс откроет вам мир звезд, яхт и искусства. Узнайте больше о местах, вдохновлявших великих мастеров
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
от €159 за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательное путешествие по Каннам и Сан Поль де Ванс
Прогулка по Каннам: Дворец Фестивалей, Аллея Звезд. В Антибах - порт миллиардеров и форт Карре. Насладитесь видами Лазурного берега
Начало: Ваша гостиница или адрес проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€399 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Каннам и Ницце с посещением Эз
Панорамный тур по Ницце и Бухте Орлова, посещение средневекового города Эз и фабрики Фрагонар, Дворцовая площадь и Океанографический музей ждут вас
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€399 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Популярные экскурсии»
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