2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
9 авг в 17:00
10 авг в 10:00
€129 за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
14 авг в 14:00
15 авг в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Каннам с дегустацией на провансальском рынке
Погрузитесь в атмосферу Канн: дегустация на рынке, прогулка по средневековым улочкам и захватывающие виды с холма Сюке
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь29 июня 2024Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.
- ССветлана2 июня 2024Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
- ИИгорь1 июня 2024Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!
- ААндрей25 мая 2024Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент
- ВВадим19 мая 2024Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.
- ИИрина16 ноября 2023Прекрасно
- ВВладимир6 сентября 2021Всё хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каннах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каннах
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Каннам в августе 2024
Сейчас в Каннах в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 550. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Каннах (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 41 ⭐ отзыв, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь