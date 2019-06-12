3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова

Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове

Dina
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Dina – ваш гид
Канны славятся роскошью, элегантностью, особой природной красотой и, конечно, ежегодным кинофестивалем.

Вы посетите самое «звездное» место в городе, прокатитесь на катере до Леринских островов и узнаете, как с ними связан Леонардо ДиКаприо.

А еще прогуляетесь по заброшенному монастырю, осмотрите остров с высоты и по-настоящему проникнитесь его таинственной атмосферой.
€61
52 за человека
скидка15%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча станция Канны
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова

Что вас ожидает

Герои кинематографического мира
Вы побываете у Дворца кинофестивалей, где ежегодно проходит красная дорожка Каннского кинофестиваля. Я покажу вам здание с самого удачного ракурса, открою детали его строительства и необычной архитектуры. Вы прогуляетесь по Аллее Звезд и увидите «отпечатки ладоней» знаменитостей, а после мы устроим небольшую фотосессию на ступенях дворца.

Тайны Леринских островов
После мы отправимся на Леринские острова на катере. Вы полюбуетесь видом на город и прибрежные зоны с воды и по дороге на остров Святого Гонората узнаете о таинственной личности, заточенной неподалеку. А на самом острове вспомним фильм Рэндалла Уоллеса «Человек в железной маске» с Леонардо ДиКаприо в главной роли. Также поговорим о мифах и легендах острова и откроем его главные тайны.

Жители Аббатства и заброшенный монастырь
Я познакомлю вас с монахами Леринского Аббатства — единственными жителями острова Святого Гонората. Мы пройдем и к заброшенному старому монастырю, вас впечатлят ощущение уединенности и кровопролитная история прошлого этого места. Вы взберетесь на главную башню, осмотрите просторы острова с высоты и, при желании, посетите действующий собор. Во время прогулки мы сделаем небольшие остановки, чтобы полюбоваться пейзажами, насладиться хвойным запахом, искупаться и сделать фотографии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Если вас больше трех человек, то я могу сделать этот тур «индивидуальным» для вашей группы.
  • Если вы выезжаете из Ниццы, мы можем встретиться на вокзале в Ницце.
  • Билеты на катер не включены в стоимость тура (9 евро для детей, 15-16 евро для взрослых).
  • Мы также можем заглянуть на дегустацию монастырского вина и оливкового масла (оплачивается отдельно: от 5 евро на человека).
  • Обязательно наденьте удобную обувь, возьмите с собой бутылку воды и солнцезащитный крем. Для желающих искупаться — купальные костюмы и водные тапочки.
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура станция Канны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 июня 2019
Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели... было очень приятно )) Спасибо
20 мая 2019
Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!!
30 апреля 2019
Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората! Удивительно красивые пейзажи и виды вокруг в сочетание с интересным и увлекательным повествованием оставляют самые прекрасные впечатления! Честно говоря, до сих пор пребывают под этим самым впечатлением. Сама экскурсия проходит в неспешном и очень комфортном режиме, благодаря чему есть возможность сделать фото, задать интересующие вопросы гиду. Отдельное спасибо за знания, которыми Дина также делится вне тематики экскурсии!

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