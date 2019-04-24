Отправляйтесь к холмам над Монако и сделайте остановку в средневековой деревушке Эз на вершине горы, возвышающейся над морем. Полюбуйтесь фантастическими видами и всемирно известной парфюмерной фабрикой Фрагонар.

Затем прокатитесь по деревне Ла-Тюрби, также известной как балкон Монако благодаря потрясающим видам на раскинувшееся внизу Княжество Монако. Вы также увидите Альпийский трофей – древнеримский монумент, насчитывающий множество столетий.

Наконец вы прибудете в богатое Княжество Монако. Посетите Княжеский дворец и посмотрите смену караула в старом городе Монако, называемом Скалой. Отдайте дань уважения князьям и княгиням, похороненным в кафедральном соборе. Сделайте остановки у Океанографического музея и Дворца правосудия. Этот тур дает уникальную возможность посетить старый город Монако, поскольку въезд в него разрешен только лицензированным транспортным средствам.

В городе Монте-Карло посмотрите на легендарное казино, построенное Гарнье, знаменитый отель «Париж» и прекрасные сады. Вы также прокатитесь по трассе Гран-при Монако!

По пути в Канны вы сделаете остановку в Сен-Поль-де-Ванс – очаровательной средневековой деревне, прославленной жившими здесь актерами и художниками. Мощеные улочки, многочисленные галереи и живописные виды Средиземного моря придают ей неповторимый шарм. Здесь вы также сможете пообедать.

Затем вы проедете прибрежной дорогой через Антиб, где когда-то жил Пикассо. Полюбуйтесь старым городом и портом. Потом отправляйтесь в Канны и погуляйте по набережной Круазет с ее роскошными отелями и Дворцом фестивалей. Почувствуйте себя кинозвездой, поднявшись по всемирно известной лестнице!