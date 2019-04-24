Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе

Полюбуйтесь великолепной Французской Ривьерой во время однодневного тура для небольшой группы

4.7
269 отзывов
В группе
до 8 чел.
Полюбуйтесь великолепной Французской Ривьерой во время однодневного тура для небольшой группы.

Вы увидите Эз, очаровательный древний Антиб и Сен-Поль-де-Ванс, окунетесь в роскошь Монте-Карло и Канн.

Отправление из Ниццы, Канн и Монако.
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе
Французская Ривьера: поездка на целый день в небольшой группе

Что вы увидите 🤩

  • Дворец фестивалей и конгрессов
  • Гран-при Монако
  • Парфюмерная фабрика «Фрагонар», Эз
  • Ле Сюке, Канны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь видами Средиземного моря в Эзе, расположенном на вершине горы
  2. Посмотрите смену караула у Княжеского дворца в Монако
  3. Посетите очаровательную средневековую деревню Сен-Поль-де-Ванс
  4. Посетите старый город и порт в Антибе
  5. Окунитесь в атмосферу роскоши во всемирно известных Каннах
Отправляйтесь к холмам над Монако и сделайте остановку в средневековой деревушке Эз на вершине горы, возвышающейся над морем. Полюбуйтесь фантастическими видами и всемирно известной парфюмерной фабрикой Фрагонар.
Затем прокатитесь по деревне Ла-Тюрби, также известной как балкон Монако благодаря потрясающим видам на раскинувшееся внизу Княжество Монако. Вы также увидите Альпийский трофей – древнеримский монумент, насчитывающий множество столетий.
Наконец вы прибудете в богатое Княжество Монако. Посетите Княжеский дворец и посмотрите смену караула в старом городе Монако, называемом Скалой. Отдайте дань уважения князьям и княгиням, похороненным в кафедральном соборе. Сделайте остановки у Океанографического музея и Дворца правосудия. Этот тур дает уникальную возможность посетить старый город Монако, поскольку въезд в него разрешен только лицензированным транспортным средствам.
В городе Монте-Карло посмотрите на легендарное казино, построенное Гарнье, знаменитый отель «Париж» и прекрасные сады. Вы также прокатитесь по трассе Гран-при Монако!
По пути в Канны вы сделаете остановку в Сен-Поль-де-Ванс – очаровательной средневековой деревне, прославленной жившими здесь актерами и художниками. Мощеные улочки, многочисленные галереи и живописные виды Средиземного моря придают ей неповторимый шарм. Здесь вы также сможете пообедать.
Затем вы проедете прибрежной дорогой через Антиб, где когда-то жил Пикассо. Полюбуйтесь старым городом и портом. Потом отправляйтесь в Канны и погуляйте по набережной Круазет с ее роскошными отелями и Дворцом фестивалей. Почувствуйте себя кинозвездой, поднявшись по всемирно известной лестнице!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер 8-местным микроавтобусом с кондиционером
  • Гид
  • Трансфер от/до отеля
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки (если не указано иное)
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Если вам требуется доступ для инвалидных колясок, пожалуйста, укажите это при бронировании
  • Для маленьких детей необходимы детские кресла. Пожалуйста, оставьте соответствующий запрос при бронировании
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
24 апр 2019
мой тур был во вторник (рабочий день), также дождливый день … но осмотр достопримечательностей был удивительным, даже когда облачно и дождь:) Но большую часть тура мы проводим в пробке. Мы проводим мало времени в каждом месте, в основном 30-40 минут. В Озе у нас было около 1,5 часов с обедом, а в Монте-Карло - только 30 минут, что в основном давало нам возможность быстро выбрать казино. Так что возможно это занятие больше подходит для выходных.
R
25 мар 2019
Я в основном ездил во Францию на работу, но у меня был один дополнительный день. Я хотел увидеть как можно больше, что сделало этот тур идеальным. Наш гид был очень дружелюбным и знающим. Кроме того, вас не сопровождают машины весь день - вы делаете множество остановок, где вы можете выйти и прогуляться.
А
2 окт 2019
Wir fanden diese Tour nicht schlecht….Der Besuch im Dörfli St.Paul,hätte ich weg gelassen,um mehr zeit für Monaco und Montecarlo(30 min!) zu haben!Es ist wirklich wenig, wenn man bedenkt, wie viel diese Tour kostet..Schade!Da werde ich das nächste mal besser mit den Zug hinfahren!… Sonst war gut…
Ещё 266 отзывов

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