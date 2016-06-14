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Посетите парфюмерную фабрику Фрагонар в Грассе
Пообедайте в одном из кафе в средневековой деревне Вальбонн
Полюбуйтесь потрясающими видами на Французскую ривьеру из крошечной крепости Гурдон
Попробуйте классические французские вина на виноградниках Белле
Отправляйтесь на целый день в симпатичный городок Грасс, известный как мировая столица парфюмерии. В начале экскурсии вас заберут у места вашего размещения в Ницце, Монако или Каннах. Посетите парфюмерную фабрику Фрагонар и воспользуйтесь возможностью побродить по мощеным улочкам Старого города.
Тур, который пройдет в небольшой группе, продолжится переездом в Вальбонн по живописной местности. В этой очаровательной средневековой деревушке вас ждет перерыв на обед в одном из приятных местных кафе на выбор. Далее вы будете проезжать вдоль реки Лу, мимо захватывающих дух водопадов, а приведет вас эта дорога – в крошечную крепость Гурдон, откуда открываются невероятные виды на Французскую ривьеру.
Следующую остановку вы сделаете у виноградников Белле, расположенных близ Ниццы. Посетите замок Шато-де-Крема, постороенный в 1906 году, и полюбуйтесь потрясающими видами на море, а также не упустите возможность попробовать их красные, розовые и белые вина.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на 8-местном микроавтобусе с кондиционером
Профессиональный гид
Трансфер от/до отеля
Дегустация вин
Что не входит
Входные билеты
Еда
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Фотоаппарат
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Если вам необходим доступ на инвалидной коляске, пожалуйста, оставьте комментарий при бронировании
Для маленьких детей необходимы детские кресла. Пожалуйста, сделайте запрос при бронировании
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
K
Kenneth
14 июня 2016
Отличное соотношение цены и качества. Посещенные города и районы были запоминающимися, особенно вид из Гурдона. Никола, наш гид, был очень дружелюбным и эффективным и внес большой вклад в удовольствие дня. Парфюмерная фабрика была интересной, как и старая Грасса. Дегустация вин в конце была приятным способом закончить. Я могу рекомендовать этот тур.
А
Аноним
30 апр 2016
Приятного дня. Марион, наш гид, была очень любезной и знающей. Поездка в Гурдон была замечательной - захватывающая местность, прекрасная обстановка, восхитительная деревня. Два часа в Вальбонне были слишком долгими. К сожалению, накануне мы посетили фабрику в Эзе, поэтому посещение Грасса было чем-то вроде анти-кульминации. Сельская местность, через которую мы прошли, была красивой и постоянно меняющейся.
S
Stephen
16 сен 2015
У нас было много удачи в этот день. Начнем с того, что все остальные, забронированные во время поездки, выпали, поэтому у нас был тур Себастьяна для всех нас. Мы также были благословлены отличной погодой. Это был солнечный день с хорошей видимостью, что сделало пейзажи захватывающими, а вид из Гурдона - просто великолепным. Себастьян отлично справлялся с темпами тура, поэтому мы прибыли в нужное место в нужное время. Для меня основным моментом был обед в Вальбонне. Для моей жены она скорее наслаждалась туром Фрагонара в Грассе. Мы оба нашли дегустацию вин интересным и хорошим способом закончить очень приятный день. Мы оба очень рекомендуем тур.