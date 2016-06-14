Отправляйтесь на целый день в симпатичный городок Грасс, известный как мировая столица парфюмерии. В начале экскурсии вас заберут у места вашего размещения в Ницце, Монако или Каннах. Посетите парфюмерную фабрику Фрагонар и воспользуйтесь возможностью побродить по мощеным улочкам Старого города.

Тур, который пройдет в небольшой группе, продолжится переездом в Вальбонн по живописной местности. В этой очаровательной средневековой деревушке вас ждет перерыв на обед в одном из приятных местных кафе на выбор. Далее вы будете проезжать вдоль реки Лу, мимо захватывающих дух водопадов, а приведет вас эта дорога – в крошечную крепость Гурдон, откуда открываются невероятные виды на Французскую ривьеру.

Следующую остановку вы сделаете у виноградников Белле, расположенных близ Ниццы. Посетите замок Шато-де-Крема, постороенный в 1906 году, и полюбуйтесь потрясающими видами на море, а также не упустите возможность попробовать их красные, розовые и белые вина.