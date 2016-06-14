Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина

Проведите время с удовольствием, путешествуя по Французской ривьере: загляните

4.7
42 отзыва
В группе
до 8 чел.
Проведите время с удовольствием, путешествуя по Французской ривьере: загляните в очаровательные средневековые деревушки и столицу парфюмерии.

Прогуляйтесь по мощеным улочками, полюбуйтесь видами Средиземного моря и попробуйте изысканные французские вина.
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Грасс, Вальбонн и Гурдон: экскурсия с дегустацией вина
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите парфюмерную фабрику Фрагонар в Грассе
  2. Пообедайте в одном из кафе в средневековой деревне Вальбонн
  3. Полюбуйтесь потрясающими видами на Французскую ривьеру из крошечной крепости Гурдон
  4. Попробуйте классические французские вина на виноградниках Белле
Отправляйтесь на целый день в симпатичный городок Грасс, известный как мировая столица парфюмерии. В начале экскурсии вас заберут у места вашего размещения в Ницце, Монако или Каннах. Посетите парфюмерную фабрику Фрагонар и воспользуйтесь возможностью побродить по мощеным улочкам Старого города.
Тур, который пройдет в небольшой группе, продолжится переездом в Вальбонн по живописной местности. В этой очаровательной средневековой деревушке вас ждет перерыв на обед в одном из приятных местных кафе на выбор. Далее вы будете проезжать вдоль реки Лу, мимо захватывающих дух водопадов, а приведет вас эта дорога – в крошечную крепость Гурдон, откуда открываются невероятные виды на Французскую ривьеру.
Следующую остановку вы сделаете у виноградников Белле, расположенных близ Ниццы. Посетите замок Шато-де-Крема, постороенный в 1906 году, и полюбуйтесь потрясающими видами на море, а также не упустите возможность попробовать их красные, розовые и белые вина.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на 8-местном микроавтобусе с кондиционером
  • Профессиональный гид
  • Трансфер от/до отеля
  • Дегустация вин
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Если вам необходим доступ на инвалидной коляске, пожалуйста, оставьте комментарий при бронировании
  • Для маленьких детей необходимы детские кресла. Пожалуйста, сделайте запрос при бронировании
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

K
14 июня 2016
Отличное соотношение цены и качества. Посещенные города и районы были запоминающимися, особенно вид из Гурдона. Никола, наш гид, был очень дружелюбным и эффективным и внес большой вклад в удовольствие дня. Парфюмерная фабрика была интересной, как и старая Грасса. Дегустация вин в конце была приятным способом закончить. Я могу рекомендовать этот тур.
А
30 апр 2016
Приятного дня. Марион, наш гид, была очень любезной и знающей. Поездка в Гурдон была замечательной - захватывающая местность, прекрасная обстановка, восхитительная деревня. Два часа в Вальбонне были слишком долгими. К сожалению, накануне мы посетили фабрику в Эзе, поэтому посещение Грасса было чем-то вроде анти-кульминации. Сельская местность, через которую мы прошли, была красивой и постоянно меняющейся.
S
16 сен 2015
У нас было много удачи в этот день. Начнем с того, что все остальные, забронированные во время поездки, выпали, поэтому у нас был тур Себастьяна для всех нас. Мы также были благословлены отличной погодой. Это был солнечный день с хорошей видимостью, что сделало пейзажи захватывающими, а вид из Гурдона - просто великолепным. Себастьян отлично справлялся с темпами тура, поэтому мы прибыли в нужное место в нужное время. Для меня основным моментом был обед в Вальбонне. Для моей жены она скорее наслаждалась туром Фрагонара в Грассе. Мы оба нашли дегустацию вин интересным и хорошим способом закончить очень приятный день. Мы оба очень рекомендуем тур.
Ещё 39 отзывов

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