BWA_Nice-Voyage проводит ещё 3 экскурсии

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Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло

BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage – Гид из Каннов
Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу.

За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы ⛰️, парфюмерную фабрику и древнюю церковь ⛪.

В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €69 за человека

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Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Средневековый город 🏙️ Эз на вершине скалы откроет Вам удивительную панораму моря 🌊. Здесь же Вы раскроете секреты парфюмерной фабрики Фрагонар и посетите древнюю церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы.
Вы увидите Княжеский дворец, побываете на Дворцовой площади, где каждый день происходит торжественная смена Караула карабинеров. Увидите шедевр монументальной архитектуры – Океанографический музей 🖼, дороги, по которым проходят автогонки «Формула 1».
Что входит
  • В одном лице водитель-экскурсовод
  • транспорт и все расходы связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
  • Посещение музеев и мероприятий
  • ваши личные расходы и покупки
  • дополнительное время
Начало и место завершения
🚩 Гостиница или адрес где вы проживаете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BWA_Nice-Voyage
BWA_Nice-Voyage
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