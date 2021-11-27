Начните с трансфера из вашего отеля или другого желаемого места в Ницце с 8:30 до 9:00. Начните день приключений с посещения «Мойенн Корниш» в течение 15 минут. Наслаждайтесь панорамным видом на порт Вильфранш-сюр-Мер и Сен-Жан-Кап-Ферра.

Совершите уникальное путешествие и посетите средневековую деревню Эз. Полюбуйтесь великолепной панорамой этого прекрасного места и откройте для себя секреты парфюмерии во время бесплатной экскурсии по парфюмерии Fragonard.

Ваша следующая остановка - Княжество Монако, где у вас будет время осмотреть старый город, собор, дворец и церемонию смены караула. Затем продолжайте движение по трассе Формулы-1 до Монте-Карло с его казино и высококлассными магазинами.

Пообедайте в одном из множества отличных ресторанов Монако. Около 13:00 ваш водитель-гид отвезет вас в Антиб, город, который сочетает в себе морские традиции и роскошные удовольствия. Посетите старый город, крупнейшую гавань для бизнеса и роскоши в Европе - порт миллиардеров.

Направляйтесь к следующей остановке, Сен-Поль-Де-Ванс. Полюбуйтесь "жемчужиной Прованса", где проживали многие художники и художники. Прогуливаясь по улицам этой средневековой укрепленной деревни, вы можете почувствовать вкус многовековой истории и художественного творчества.

В качестве последнего пункта назначения отправляйтесь в знаменитый город звезд - Канны. Исследуйте Беверли-Хиллз во Франции, прогуляйтесь по знаменитой набережной Круазетт, насладитесь роскошными отелями, ресторанами и магазинами. Прежде всего, ступите на знаменитый кинофестиваль красной ковровой дорожки, как голливудские звезды.