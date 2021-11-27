Из Ниццы: Французская Ривьера за один день

Откройте для себя Лазурный берег в этой автомобильной экскурсии по Французской Ривьере

4.7
597 отзывов
В группе
до 15 чел.
Откройте для себя Лазурный берег в этой автомобильной экскурсии по Французской Ривьере.

Посетите деревню Эз, исследуйте Монако, Монте-Карло и Антибы.
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Из Ниццы: Французская Ривьера за один день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь панорамой Вильфранш-сюр-Мер и Сен-Жан-Кап-Ферра
  2. Прогуляйтесь по средневековой деревушке Эз
  3. Погрузитесь в очарование Княжества Монако
  4. Посетите «жемчужину Прованса», Сен-Поль-де-Ванс
  5. Побывайте в Каннах и пройдитесь по красной дорожке
Начните с трансфера из вашего отеля или другого желаемого места в Ницце с 8:30 до 9:00. Начните день приключений с посещения «Мойенн Корниш» в течение 15 минут. Наслаждайтесь панорамным видом на порт Вильфранш-сюр-Мер и Сен-Жан-Кап-Ферра.
Совершите уникальное путешествие и посетите средневековую деревню Эз. Полюбуйтесь великолепной панорамой этого прекрасного места и откройте для себя секреты парфюмерии во время бесплатной экскурсии по парфюмерии Fragonard.
Ваша следующая остановка - Княжество Монако, где у вас будет время осмотреть старый город, собор, дворец и церемонию смены караула. Затем продолжайте движение по трассе Формулы-1 до Монте-Карло с его казино и высококлассными магазинами.
Пообедайте в одном из множества отличных ресторанов Монако. Около 13:00 ваш водитель-гид отвезет вас в Антиб, город, который сочетает в себе морские традиции и роскошные удовольствия. Посетите старый город, крупнейшую гавань для бизнеса и роскоши в Европе - порт миллиардеров.
Направляйтесь к следующей остановке, Сен-Поль-Де-Ванс. Полюбуйтесь "жемчужиной Прованса", где проживали многие художники и художники. Прогуливаясь по улицам этой средневековой укрепленной деревни, вы можете почувствовать вкус многовековой истории и художественного творчества.
В качестве последнего пункта назначения отправляйтесь в знаменитый город звезд - Канны. Исследуйте Беверли-Хиллз во Франции, прогуляйтесь по знаменитой набережной Круазетт, насладитесь роскошными отелями, ресторанами и магазинами. Прежде всего, ступите на знаменитый кинофестиваль красной ковровой дорожки, как голливудские звезды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля или частного дома
  • Личный водитель/гид
  • Бутылка воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Местный туроператор свяжется с вами за день до тура, чтобы подтвердить время трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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