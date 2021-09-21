В 13:30 вас заберут из отеля, чтобы за полдня показать самые красивые города Лазурного берега и их сверкающие достопримечательности.

Посетите Сен-Поль-Де-Ванс, чтобы полюбоваться жемчужиной Прованса, где побывали многие художники и художники. Вы прочувствуете историю и художественное творчество этого места. Это уникальный уголок, который стоит увидеть.

Затем отправляйтесь в Антиб. Там вы посетите Старый город, рыночную площадь и пирс миллиардеров, где собраны роскошные яхты международных компаний.

Последней остановкой станут Канны — город актеров и знаменитостей, известный как французский Голливуд. Вы увидите Беверли-Хиллз Франции и прогуляетесь по знаменитой набережной Круазетт. Насладитесь ресторанами и роскошными магазинами, ступив на знаменитую красную дорожку кинофестиваля.