Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите жемчужину Прованса — Сен-Поль-де-Ванс
Откройте для себя великолепные яхты в гавани Антиба
Попадите на красную дорожку Каннского фестиваля
В 13:30 вас заберут из отеля, чтобы за полдня показать самые красивые города Лазурного берега и их сверкающие достопримечательности.
Посетите Сен-Поль-Де-Ванс, чтобы полюбоваться жемчужиной Прованса, где побывали многие художники и художники. Вы прочувствуете историю и художественное творчество этого места. Это уникальный уголок, который стоит увидеть.
Затем отправляйтесь в Антиб. Там вы посетите Старый город, рыночную площадь и пирс миллиардеров, где собраны роскошные яхты международных компаний.
Последней остановкой станут Канны — город актеров и знаменитостей, известный как французский Голливуд. Вы увидите Беверли-Хиллз Франции и прогуляетесь по знаменитой набережной Круазетт. Насладитесь ресторанами и роскошными магазинами, ступив на знаменитую красную дорожку кинофестиваля.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Услуги гида, говорящего на нескольких языках
Бутылка воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Dalia
21 сен 2021
(Мексика)
Гид прибыл с опозданием на 45 минут, а в фургоне нам пришлось ждать еще 15 минут из-за проблем с логистикой. Императрица (гид) знала, что она должна дать объяснение тура на французском и испанском языках, но она говорила практически весь тур на французском языке, она сказала нам, что мы должны встретиться в определенное время, чтобы завершить визит в определенном месте на тур, но она опоздала. Места красивые, но на этот раз обслуживание оставляло желать лучшего.
А
Аноним
27 авг 2021
(Франция)
Очень хороший гид госпожа Императрица!!! мы прекрасно провели время и открыли для себя несколько городов. Последний пункт назначения был сенсационным, мы были поражены! Я очень рекомендую!!!!
M
Martha et Yaneth
23 авг 2020
(Франция)
Очень приятный опыт, последний пункт назначения просто захватывает дух. . И гид был действительно очень милым, добрым и гостеприимным. Счастлив, что сделал это мероприятие.
D
Douria
7 авг 2020
(Франция)
Наш гид Франсуа пришел вовремя, был очень профессиональным и приятным, посещения были короткими, но это отличный способ познакомиться с разными городами за короткое время.
U
Una
27 янв 2020
(Ирландия)
Идеальный гид дал нам точное количество времени, необходимое в каждом месте. Спасибо Хулио. Единственный недостаток был, когда мы прибыли в Антиб, все рестораны были закрыты на сиесту, кроме одного.
А
Аноним
16 авг 2019
(Франция)
Наш гид был новым (только во Франции на 1 год), прибыл на 40 минут позже, и мы получили ОЧЕНЬ мало информации, когда нас высадили в разных местах. В других обзорах говорилось, что их гид дал им отличный тур с прекрасной информацией … но мы ничего не узнали, и наш фургон из 8 человек не позволил никому в задней части услышать небольшую информацию, предложенную гидом. Мы заплатили за фактический тур (не только за транспорт), и все же в основном получили UBER-подобный транспорт. Это стоило 50 долларов??? НЕ ЗА ЧТО
D
Danny
15 авг 2019
(Бельгия)
Жаль, что экскурсия была отложена до полудня в последнюю минуту … у нас были другие проекты … но для кого ваш отопительный Ксавьер … хорошо, как хорошо … приятно … много информация …. вовремя и очень приятно
beatrice
18 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хороший и очень дружелюбный гид
E
Emiliya
15 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Отличный день, прекрасные пейзажи, очень дружелюбный и знающий гид.
N
Nicki
12 сен 2021
Оригинал (en)
Слишком мало для каждой остановки. Всего 30 минут на Антибах, 15 минут в Каннах и 45 минут в Сен-Поль-де-Ванс. По Святому Павлу определенно стоит прогуляться хотя бы полдня.
N
Naima
9 авг 2021
(Нидерланды)
Een hele leuke ervaring gehad. Op afgesproken tijd gekomen vrolijk en veel uitleg gekregen zeker de moeite waar om weer te boeken.
T
Thierry
15 июля 2021
(Швейцария)
Оригинал (fr)
Отличная экскурсия! Бен был отличным гидом, мы рекомендуем его!
А
Аноним
7 сен 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Отличный тур с водителем Джо. С большим энтузиазмом и хорошим коммуникативным настроением. Другие путешественники были очень хорошими. Я сохранил очень хорошие впечатления от этого дня. Спасибо, Джо, за посещения и доступность!