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Ситэ де Каркасон ежегодно привлекает столько посетителей, сколько и более знаменитый Мон-Сен-Мишель. Даже если вы не знаете этот город, его посещение покорит ваше воображение. 2500-летняя история, массивные укрепленные стены XIII века, сторожевые башни, крепостные валы и замок напоминают о средневековых осадах. Музей (включенный в этот билет) также оживит эту захватывающую историю.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к замку и крепостному валу Сите де Каркасон
Доступ в музей - в настоящее время закрыт
Когда начало
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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