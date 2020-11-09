Как добраться до Клермона-Феррана на самолёте
В Клермоне-Ферране 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Clermont-Ferrand Auvergne Airport» вам не избежать
Список аэропортов Клермона-Феррана
- Ольна CFEClermont-Ferrand Auvergne Airport
Самые дешёвые билеты в Клермон-Ферран из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|4 624
|1ч 5м
|10.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|8 213
|47ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|16 396
|13ч 20м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|30 423
|28ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|41 449
|17ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Клермона-Феррана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Клермона-Феррана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Брюссель, Касабланка, Дубай, Фор-де-Франс и Мадрид
- 13.10.202021.10.2020
- 14.10.202007.11.2020
- 14.10.202023.10.2020
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