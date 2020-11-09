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Как добраться до Клермона-Феррана на самолёте

В Клермоне-Ферране 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Clermont-Ferrand Auvergne Airport» вам не избежать

Список аэропортов Клермона-Феррана

  1. Ольна CFE
    Clermont-Ferrand Auvergne Airport

Самые дешёвые билеты в Клермон-Ферран из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇫🇷Парижа4 6241ч 5м
10.11.2020из 🇫🇷Ниццы8 21347ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇫🇷Марселя16 39613ч 20м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)30 42328ч (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга41 44917ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Клермона-Феррана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Брюссель, Касабланка, Дубай, Фор-де-Франс и Мадрид

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