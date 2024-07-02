Все – экскурсии в Кольмаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Кольмаре на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
9 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
299 за всё до 3 чел.
Кольмар и винная дорога за 1 день
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара на индивидуальной экскурсии. Утренние прогулки по улицам города подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
449 за всё до 4 чел.
Чарующий Кольмар
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по волшебному Кольмару с посещением фермерского рынка
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
159 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июля 2024
    Чарующий Кольмар
    Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
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    наше время очень редко можно встретить такое количество позитива, информации и легкости в подаче информации. Спасибо, спасибо, спасибо!!! Рекомендуем всем. Однозначно. И сами мечтаем еще вернуться!!!

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод! Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось! Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
  • П
    Петр
    23 апреля 2024
    Кольмар и винная дорога за 1 день
    Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
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    гри, и пино блан в потрясающих деревеньках. Полезные сувениры. Все деликатно, но динамично. Наталья очень внимательна к пожеланиям, мобильна к изменениям в программе. И что не маловажно, комфортно для пассажиров водит авто. Рекомендуем.

  • Д
    Дмитрий
    3 апреля 2024
    Чарующий Кольмар
    Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
    Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид
  • В
    Валерия
    3 февраля 2024
    Чарующий Кольмар
    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
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    и вывесках на старых магазинах и лавочках! Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе!

    Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историйНаталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй
  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
  • М
    Мария
    22 июня 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в августе 2024
Сейчас в Кольмаре в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 449. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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