7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€299 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара на индивидуальной экскурсии. Утренние прогулки по улицам города подарят незабываемые впечатления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€449 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по волшебному Кольмару с посещением фермерского рынка
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€159 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июля 2024Спасибо нашему гиду, у которого получилось влюбить нас в Кольмар. Это было интересно, познавательно, легко. Мы в полном восторге. В
- ННаталья1 июня 2024Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод! Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось! Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
- ППетр23 апреля 2024Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино
- ДДмитрий3 апреля 2024Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.
- ВВалерия3 февраля 2024Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах
- ЕЕлена29 декабря 2023Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
- ММария22 июня 2023Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!
Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Кольмару в августе 2024
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