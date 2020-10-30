Как добраться до Лы-Рошеля на самолёте
В Ле-Рошеле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Laleu Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лы-Рошеля
- Ла-Pошель LRHLaleu Airport
Самые дешёвые билеты в Лу-Рошель из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|12 964
|4ч 15м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Лиона
|13 643
|2ч 10м
|14.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|17 414
|53ч 30м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|20 490
|13ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|23 661
|17ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|32 878
|31ч 40м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лы-Рошеля
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лы-Рошеля, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Порту
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