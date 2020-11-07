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Как добраться до Лиона на самолёте

В Лионе 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Лиона

  1. Гренобль GNB
    Grenoble-Isere Airport
  2. Сент-Экзюпери LYS
    Lyon Saint-Exupery International Airport
  3. Bron LYNне гражданский
    Bron

Самые дешёвые билеты в Лион из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.11.2020из 🇷🇴Бухареста1 3632ч 50м
08.01.2021из 🇨🇿Праги2 2711ч 55м
01.02.2021из 🇪🇸Барселоны2 4621ч 30м
27.11.2020из 🇮🇹Рима2 50313ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇹🇳Туниса2 6121ч 50м
20.10.2020из 🇫🇷Нанта2 6681ч 15м
20.10.2020из 🇵🇹Порту3 3322ч 5м
03.11.2020из 🇩🇿Алжира3 6461ч 55м
24.10.2020из 🇵🇱Варшавы3 96216ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Афин3 99720ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇸Севильи4 0015ч 35м (⇵1)
20.11.2020из 🇫🇷Бордо4 1051ч 15м
09.01.2021из 🇦🇹Вены4 1318ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇱🇹Вильнюса4 31241ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇦Марракеша4 36549ч 15м (⇵2)
05.01.2021из 🇵🇹Лиссабона4 39614ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇦Агадира4 5133ч 10м
08.11.2020из 🇫🇷По4 5381ч 10м
24.10.2020из 🇪🇸Малаги4 54123ч (⇵1)
21.10.2020из 🇪🇸Мадрида4 5861ч 45м
23.03.2021из 🇫🇷Биарриц4 6321ч 15м
18.10.2020из 🇪🇸Аликанте4 63227ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Дортмунда4 71126ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇹Фару4 83736ч 30м (⇵2)
11.02.2021из 🇬🇷Салоников5 05038ч 35м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Москвы5 06319ч 40м (⇵2)
08.11.2020из 🇫🇷Лиможа5 07341ч 5м (⇵2)
15.11.2020из 🇩🇿Беджой5 1681ч 45м
25.10.2020из 🇩🇿Бискры5 170
03.11.2020из 🇪🇸Тенерифе5 17728ч 5м (⇵1)
15.11.2020из 🇩🇿Константины5 1841ч 50м
12.11.2020из 🇬🇧Бирмингема5 45019ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇧🇪Брюсселя5 53122ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇳🇱Амстердама5 63025ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇫🇷Парижа5 63117ч 50м (⇵1)
22.12.2020из 🇧🇬Софии5 65411ч 15м (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇱Кракова5 70919ч 45м (⇵1)
16.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга6 04924ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇵🇱Катовице6 15119ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇩🇪Берлина6 19044ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇹🇷Стамбула6 22729ч 20м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга6 25818ч 55м (⇵2)
06.11.2020из 🇩🇪Мюнхена6 28525ч 20м (⇵2)
16.11.2020из 🇺🇦Киева6 38420ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Ниццы6 44936ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Милана6 48623ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇧Бристоля6 50628ч (⇵2)
08.01.2021из 🇨🇿Брно6 53922ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме6 54243ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇫🇷Тулузы6 55127ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи6 61614ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Катании6 75650ч (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне6 80244ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇪🇸Бильбао6 81215ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇱🇻Риги6 83719ч 10м (⇵1)
07.11.2020из 🇲🇩Кишинёва6 90316ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇩🇿Орана7 02616ч 15м (⇵1)
01.08.2021из 🇬🇧Манчестера7 02710ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Лурда7 08427ч 20м (⇵2)
19.12.2020из 🇷🇺Сочи7 20933ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇬🇪Тбилиси7 5449ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇹🇷Анкары7 59915ч 20м (⇵1)
01.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа7 77025ч (⇵2)
24.12.2020из 🇫🇮Хельсинки7 79916ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Каламаты7 81126ч 45м (⇵2)
07.11.2020из 🇭🇷Загреба7 87817ч 30м (⇵1)
02.11.2020из 🇵🇱Вроцлава8 14829ч 45м (⇵2)
19.12.2020из 🇫🇷Корсики8 67412ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇷Крита8 67529ч 55м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Казани8 67937ч (⇵2)
27.10.2020из 🇨🇭Женевы8 71035ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇲🇦Касабланки9 1572ч 35м
18.10.2020из 🇧🇾Минска9 27828ч 30м (⇵2)
10.01.2021из 🇷🇺Перми9 44230ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇹Флоренции9 60827ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Коса10 03916ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇹🇳Монастира10 0578ч 5м (⇵1)
06.11.2020из 🇩🇪Дрездена10 3645ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇫🇷Лилль10 6991ч 20м
15.10.2020из 🇧🇬Варны10 83341ч 30м (⇵2)
30.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод11 06059ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇺🇦Одессы11 18246ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Турина11 24346ч 55м (⇵2)
11.11.2020из 🇴🇲Маската11 55710ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇵🇱Гданьска11 74330ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇭🇷Сплита11 84244ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇮Любляны11 97621ч 5м (⇵1)
02.11.2020из 🇱🇧Бейрута12 2909ч 15м (⇵1)
26.10.2020из 🇫🇷Ренн12 6041ч 20м
25.12.2020из 🇷🇺Красноярска12 94442ч 55м (⇵2)
24.10.2020из 🇬🇷Родоса13 61346ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Новосибирска13 86231ч 10м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Грозного14 13533ч 45м (⇵2)
16.11.2020из 🇦🇪Шарджи14 35033ч 25м (⇵1)
08.07.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону14 99724ч 50м (⇵2)
16.11.2020из 🇦🇪Дубая15 25811ч 35м (⇵1)
21.10.2020из 🇨🇦Монреаля16 62113ч 55м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода16 97219ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇳🇱Роттердама17 00444ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Магаса17 47150ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Лиона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Касабланка, Дакар, Стамбул, Казань и Лиссабон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Лиона