Как добраться до Лиона на самолёте
В Лионе 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Лиона
- Гренобль GNBGrenoble-Isere Airport
- Сент-Экзюпери LYSLyon Saint-Exupery International Airport
- Bron LYNне гражданскийBron
Самые дешёвые билеты в Лион из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 363
|2ч 50м
|08.01.2021
|из 🇨🇿Праги
|2 271
|1ч 55м
|01.02.2021
|из 🇪🇸Барселоны
|2 462
|1ч 30м
|27.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 503
|13ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|2 612
|1ч 50м
|20.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 668
|1ч 15м
|20.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|3 332
|2ч 5м
|03.11.2020
|из 🇩🇿Алжира
|3 646
|1ч 55м
|24.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 962
|16ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 997
|20ч 15м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Севильи
|4 001
|5ч 35м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|4 105
|1ч 15м
|09.01.2021
|из 🇦🇹Вены
|4 131
|8ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|4 312
|41ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|4 365
|49ч 15м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|4 396
|14ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇦Агадира
|4 513
|3ч 10м
|08.11.2020
|из 🇫🇷По
|4 538
|1ч 10м
|24.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|4 541
|23ч (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|4 586
|1ч 45м
|23.03.2021
|из 🇫🇷Биарриц
|4 632
|1ч 15м
|18.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|4 632
|27ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|4 711
|26ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|4 837
|36ч 30м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇬🇷Салоников
|5 050
|38ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 063
|19ч 40м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇫🇷Лиможа
|5 073
|41ч 5м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇩🇿Беджой
|5 168
|1ч 45м
|25.10.2020
|из 🇩🇿Бискры
|5 170
|2ч
|03.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|5 177
|28ч 5м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇩🇿Константины
|5 184
|1ч 50м
|12.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|5 450
|19ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|5 531
|22ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|5 630
|25ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|5 631
|17ч 50м (⇵1)
|22.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|5 654
|11ч 15м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|5 709
|19ч 45м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|6 049
|24ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|6 151
|19ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|6 190
|44ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 227
|29ч 20м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|6 258
|18ч 55м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 285
|25ч 20м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|6 384
|20ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|6 449
|36ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|6 486
|23ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|6 506
|28ч (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇨🇿Брно
|6 539
|22ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|6 542
|43ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|6 551
|27ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 616
|14ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|6 756
|50ч (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|6 802
|44ч 25м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|6 812
|15ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|6 837
|19ч 10м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|6 903
|16ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇩🇿Орана
|7 026
|16ч 15м (⇵1)
|01.08.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|7 027
|10ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Лурда
|7 084
|27ч 20м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|7 209
|33ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|7 544
|9ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|7 599
|15ч 20м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|7 770
|25ч (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 799
|16ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Каламаты
|7 811
|26ч 45м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|7 878
|17ч 30м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|8 148
|29ч 45м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇫🇷Корсики
|8 674
|12ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Крита
|8 675
|29ч 55м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|8 679
|37ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|8 710
|35ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|9 157
|2ч 35м
|18.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|9 278
|28ч 30м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|9 442
|30ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|9 608
|27ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Коса
|10 039
|16ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇹🇳Монастира
|10 057
|8ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|10 364
|5ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Лилль
|10 699
|1ч 20м
|15.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|10 833
|41ч 30м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|11 060
|59ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|11 182
|46ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|11 243
|46ч 55м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇴🇲Маската
|11 557
|10ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|11 743
|30ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇭🇷Сплита
|11 842
|44ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇮Любляны
|11 976
|21ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|12 290
|9ч 15м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇫🇷Ренн
|12 604
|1ч 20м
|25.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|12 944
|42ч 55м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇬🇷Родоса
|13 613
|46ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|13 862
|31ч 10м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|14 135
|33ч 45м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|14 350
|33ч 25м (⇵1)
|08.07.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|14 997
|24ч 50м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 258
|11ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇨🇦Монреаля
|16 621
|13ч 55м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|16 972
|19ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Роттердама
|17 004
|44ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|17 471
|50ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лиона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Лиона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Касабланка, Дакар, Стамбул, Казань и Лиссабон
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