М Марианна

Мы были очень впечатлены экскурсией с Ириной. Она показала нам секретные места, о которых мы бы никогда не узнали сами. Экскурсия была насыщена интересными фактами и историями, благодаря чему мы узнали много нового. Рекомендуем обязательно познакомиться с городом через гида!