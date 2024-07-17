2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиону: средневековые улочки и тайные трабули
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
€100 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
8 авг в 08:00
10 авг в 08:00
€1 140 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€185 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 июля 2024замечательный гид, забрала по договоренности в отеле, провела очень насыщенную экскурсию, помогла с выбором ресторана на вечер! очень рекомендую!
- ММарианна25 июня 2024Мы были очень впечатлены экскурсией с Ириной. Она показала нам секретные места, о которых мы бы никогда не узнали сами. Экскурсия была насыщена интересными фактами и историями, благодаря чему мы узнали много нового. Рекомендуем обязательно познакомиться с городом через гида!
- ААлла8 июня 2024Замечательная экскурсия с Ириной! Прилетела в Лион без" подготовки" и не ожидала, что такой" крутой" город! Прогулка по "трабулям" - скрытые
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Что ещё посмотреть»
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