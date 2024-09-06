3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
€185 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический тур по Лиону
Отправляйтесь в Лион, чтобы узнать историю Франции через её кулинарию. Гастрономическая столица Франции ждёт вас с местными специалитетами и знаменитым вином
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
€255 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла6 сентября 2024Лариса очень профессиональный гид, она образованный разносторонний человек, ей интересно то, чем она занимается, она клиентоориентирована, любит и ценит свой
- ММарина6 сентября 2024Ирина великолепный, внимательный, очень грамотный, знающий материал экскурсовод. Инина отлично знает город и провела великолепную экскурсию! Мы получили море удовольствия! Рекомендуем Ирину!
- ССветлана4 сентября 2024Это была насыщенная разными локациями экскурсия. Сразу после самолета - тяжеловато. Но несмотря на ночной перелет, нам очень понравилось. Ощущение,
- ББэлигма3 сентября 2024Провели день с замечательной Ириной! Интересная история, отлично рассказана, занимательные факты, разнообразные локации. Легко и приятно🙏
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «На Рождество»
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