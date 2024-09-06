На Рождество – экскурсии в Лионе

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Лионе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лион с первого взгляда
Пешая
121 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Бонжур, Лион
Пешая
79 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
Завтра в 10:00
10 сен в 10:00
185 за всё до 10 чел.
Вкус Лиона
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический тур по Лиону
Отправляйтесь в Лион, чтобы узнать историю Франции через её кулинарию. Гастрономическая столица Франции ждёт вас с местными специалитетами и знаменитым вином
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
255 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    6 сентября 2024
    Лион с первого взгляда
    Лариса очень профессиональный гид, она образованный разносторонний человек, ей интересно то, чем она занимается, она клиентоориентирована, любит и ценит свой
    читать дальше

    город и готова делиться своими знаниями и ощущениями с гостями. После прогулки с ней - уже проще ориентироваться в городе самим. И да, очень жалко уезжать из Лиона)

  • М
    Марина
    6 сентября 2024
    Бонжур, Лион
    Ирина великолепный, внимательный, очень грамотный, знающий материал экскурсовод. Инина отлично знает город и провела великолепную экскурсию! Мы получили море удовольствия! Рекомендуем Ирину!
  • С
    Светлана
    4 сентября 2024
    Лион с первого взгляда
    Это была насыщенная разными локациями экскурсия. Сразу после самолета - тяжеловато. Но несмотря на ночной перелет, нам очень понравилось. Ощущение,
    читать дальше

    что мы обошли весь Лион, заглянули в каждую улицу. Сами мы бы никогда столько за такой короткий период времени не узнали. Спасибо за этот день. Было здорово

    Это была насыщенная разными локациями экскурсия. Сразу после самолета - тяжеловато. Но несмотря на ночной перелетЭто была насыщенная разными локациями экскурсия. Сразу после самолета - тяжеловато. Но несмотря на ночной перелетЭто была насыщенная разными локациями экскурсия. Сразу после самолета - тяжеловато. Но несмотря на ночной перелетЭто была насыщенная разными локациями экскурсия. Сразу после самолета - тяжеловато. Но несмотря на ночной перелет
  • Б
    Бэлигма
    3 сентября 2024
    Бонжур, Лион
    Провели день с замечательной Ириной! Интересная история, отлично рассказана, занимательные факты, разнообразные локации. Легко и приятно🙏
  • Н
    Наталья
    3 сентября 2024
    Бонжур, Лион
    Ирина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетили самые интересные места Лиона,
    читать дальше

    погрузились в историю, прошлись по невидимым для глаза туриста дворикам и переходам, попробовали лучшую кухню Франции. Все это останется в нашей памяти на всегда благодаря Ирине. Помимо интересной и атмосферной экскурсии, хочется отдельно поблагодарить Ирину за помощь в приобретении билетов Париж-Лион, это был первый опыт приобретения билетов на международном сайте и это оказалось не просто.

    Ирина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетилиИрина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетилиИрина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетилиИрина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетилиИрина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетилиИрина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетилиИрина, была нашим гидом по Лиону. Однозначно, хочу порекомендовать ее как профессионала своего дела. Мы посетили
  • Д
    Дарья
    25 августа 2024
    Лион с первого взгляда
    Все очень понравилось! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Лион с первого взгляда
  2. Бонжур, Лион
  3. Лион - будущий экомегаполис
  4. Вкус Лиона
Сколько стоит экскурсия по Лиону в сентябре 2024
Сейчас в Лионе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 255. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Лионе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 200 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам