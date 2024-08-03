Все – экскурсии в Лионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Лионе на русском языке, цены от €67. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бонжур, Лион
Пешая
75 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Пешая
115 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Вon appétit, Лион
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
67 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    AS
    3 августа 2024
    Лион с первого взгляда
    Всё хорошо!
  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Лион с первого взгляда
    Спасибо огромное Ларисе за увлекательную экскурсию по Лиону!!! Было очень интересно, познавательно!!! Обошли все районы старого города, узнали секреты старых неприметных дверей (трабулы), посмотрели на город с высоты!!! Остались очень довольны!!!
  • М
    Марк
    27 июля 2024
    Бонжур, Лион
    Отличная экскурсия! Очень информативно и интерактивно
  • E
    Elena
    24 июля 2024
    Лион с первого взгляда
    Лариса великолепный гид. Познакомила нас с городом и мы влюбились. Все было безумно интересно. Обязательно вернемся.
  • B
    Bayda
    4 июля 2024
    Бонжур, Лион
    Время пролетело незаметно на очень интересной, увлекательной экскурсии с Ириной! Она рассказала и показала нам прекрасный Лион, который она очень
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    любит. Её глубокие познания истории города позволяют провести экскурсию по вашим предпочтениям. Если у вас есть время обязательно воспользуйтесь этим замечательным маршрутом с Ириной!

  • V
    Vita
    30 июня 2024
    Бонжур, Лион
    Мы посетили экскурсию Бонжур Леон, с Ириной, и это было потрясающе! Подъём на фуникулёре к базилике Нотр-Дам захватил дух, открыв
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    невероятные виды на город. Гид Ирина создала атмосферу прошлого, делясь увлекательными историями, которые буквально оживали на наших глазах. Прогулка по старому городу, изучение загадочных трабулей и их тайных проходов сделали 3,5 часа абсолютно незаметными. Эта экскурсия была настоящим путешествием во времени, и я настоятельно рекомендую её всем любителям истории и приключений. Спасибо, Ирина!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Лиону в августе 2024
Сейчас в Лионе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 150. Туристы уже оставили гидам 198 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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