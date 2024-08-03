4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
€67 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAS3 августа 2024Всё хорошо!
- ЕЕлена28 июля 2024Спасибо огромное Ларисе за увлекательную экскурсию по Лиону!!! Было очень интересно, познавательно!!! Обошли все районы старого города, узнали секреты старых неприметных дверей (трабулы), посмотрели на город с высоты!!! Остались очень довольны!!!
- ММарк27 июля 2024Отличная экскурсия! Очень информативно и интерактивно
- EElena24 июля 2024Лариса великолепный гид. Познакомила нас с городом и мы влюбились. Все было безумно интересно. Обязательно вернемся.
- BBayda4 июля 2024Время пролетело незаметно на очень интересной, увлекательной экскурсии с Ириной! Она рассказала и показала нам прекрасный Лион, который она очень
- VVita30 июня 2024Мы посетили экскурсию Бонжур Леон, с Ириной, и это было потрясающе! Подъём на фуникулёре к базилике Нотр-Дам захватил дух, открыв
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Лиону в августе 2024
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