Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Божоле, Страна Золотых Камней и Замки

Этот маршрут начинается с посещения замка Жана де Сев, самого большого замка открытого для посещения вблизи Лиона. Замок 🏰 был построен в очень короткие сроки, с 1606 г. по 1625 г., и служил загородной резиденцией Жана де Сев, предводителя лионского купечества. С 1632 г. итальянский художник Пьетро Ричи работает над росписью фресок в личных апартаментах и салонах замка. Эти удивительного качества и тончайшей работы фрески сохранились до наших дней в очень хорошем состоянии. Посещение замка с его салонами, частными комнатами, садом и кухнями даёт разностороннее представление о жизни и быте лионской знати в 17в.

После посещения садово-паркового ансамбля Шато де Сев, мы выезжаем в Божоле, в Страну Золотых Камней. Это волшебное место, наполненное светом и теплом «золотых камней», из которых и построена общая масса строений в этой местности, начиная с деревенских домов, и заканчивая величественными замками и церквями. Так называемый «золотой камень» представляет собой известняк, сформировавшийся в юрский период с примесью окиси железа на основе богатого слоя морских организмов. Будучи в средние века крупными и процветающими поселениями на подступах к Лиону, сегодня эти деревушки радуют посетителей своим неповторимым шармом истинной французской деревни, а также красотой и уютом панорамных видов на виноградники Божоле.

Обед в одной из деревушек, с панорамным видом на виноградники.

Вторая часть программы начинается с дегустации в элегантном замке северного Божоле, 17в. постройки, с очаровательным садовым ансамблем. Эта дегустация — прекрасная возможность по достоинству оценить марочные вина Божоле, находясь в одном из самых красивых 🤩 винных погребов этого виннодельческого региона.

По окончанию дегустации мы отправляемся в замок Шато дю Бле, что в южной Бургундии. Замок был построен в начале 17в. Антуаном дю Бле, губернатором Шалона-сюр-Сон. Его сын Жак дю Бле, продолживший обустройство замка, входил в ближайшее окружение Марии Медичи. Это позволяло ему быть в курсе последних веяний в искусстве и архитектуре, а также реализовать впоследствии увиденное в своём замке. Уникальной сохранности интерьеры создают неповторимую атмосферу богатой усадьбы в стиле Людовика XIII. Большой парковый ансамбль, как утончённая оправа, подчёркивает красоту этой настоящей «жемчужины» южной Бургундии.