Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Две Савойи: Анси и Шамбери

10. 00 Встреча в Анси. Обзорная экскурсия ⛳ по историческому центру города

Анси — очаровательный городок в департаменте Верхняя Савойя, центром, которого он и является. Анси расположен на берегу одноимённого альпийского озера, что и придаёт этому городку неповторимый шарм и очарование. В ходе нашей экскурсии 🧭 мы прогуляемся по набережной озера Анси, пройдёмся по живописным речным каналам и извилистым улочкам старого города. Наша прогулка 👣 по историческому центру проведёт нас сквозь века средневековой истории 📖 этого города, от владений графов Женевских до перехода в состав Савойских земель в начале 15в. Сохранившийся замок 🏰 и хорошо укреплённые крепостные стены помогут нам понять роль Анси в средние века. Кафедральный собор Святого Петра и церковь ⛪ Франциска Сальского послужат нам наглядной иллюстрацией истории Анси в 16–17 веках, носившего в те времена звание «альпийского Рима». С конца 18 столетия Анси проходит сквозь перипетии французской революционной оккупации, активного развития текстильного производства внутри самого города, а также окончательного перехода в 1860 г. в состав Франции. Несмотря на всё это, Анси смог сохранить не только свой исторический центр, но и придать ему новый дух «альпийской Венеции». Именно так называют сегодня Анси — «альпийская Венеция». И это, нужно согласиться, без всякого преувеличения! Необыкновенной красоты пейзаж самого озера, в оправе горных вершин, с уютными улочками, мостами через каналы — всё это создаёт, словно, сказочные виды, любоваться, которыми можно бесконечно!

12. 30 Обед в ресторане с панорамным видом на озеро

14. 15 Выезд в Шамбери

15. 00 Прибытие в Шамбери. Обзорная экскурсия по историческому центру города

Шамбери — столица ⭐️ департамента Савойя. История Шамбери повествует, в первую очередь, о судьбе Савойской династии. Шамбери расскажет нам о средневековом становлении дома графов Савойских, и о формировании их владений, которые изначально концентрировались вокруг альпийских хребтов, горных перевалов и дорог. Шамбери и его замок были выкуплены графами Савойскими в 13 веке. В это же время Шамбери получает официальный статус столицы Савойских земель, что даёт мощный стимул для развития этого изначально небольшого поселения. Основным свидетелем в наше время славы и богатства тех времён является замок Шамбери, который со стороны фасада представляет собой величественную, неприступную средневековую крепость! Но в 1536 году под натиском Франциска I и, пришедшей вместе с ним французской оккупации, герцоги Савойские покидаю Шамбери, обосновываясь в Пьемонте. К середине 16 столетия столицей Савойских владений становится Турин, а Шамбери ждёт роль административного придатка, где были учреждены Сенат и Счётная Палата. В первой половине 19 столетия, после французской революционной оккупации конца 18 века, в Шамбери ведутся объёмные работы по современному обустройству города. Деньги для этого были выделены местным меценатом генералом де Буань, который был знаменит, кроме всего прочего тем, что сколотил своё солидное состояние на военной службе у индийских правителей. Память об этом щедром благодетеле, да и просто, незаурядном жителе Шамбери, была увековечена в 1831 году в виде знаменитого Фонтана ⛲ слонов, который является одной из основных достопримечательностей 🏛️ города. Войдя в 1860 году, вместе с другими землями герцогства Савойского и графства Ниццы, в состав Франции, сегодня Шамбери является крупным административным и университетским центром.

17. 00 Выезд из Шамбери