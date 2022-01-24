Mini World Lyon: быстрый маршрут

Посмотрите целый город в миниатюре

4.8
33 отзыва
В группе
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Mini World Lyon: быстрый маршрут
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Почувствуйте себя гигантом среди 70000 миниатюрных людей, 6000 миниатюрных автомобилей и 4000 миниатюрных животных в Mini World Lyon. Каждые 20 минут каждый вечер проходит ночная вечеринка, и каждый час начинается настоящий Фестиваль света. Этот парк площадью 3000 кв. М оживляет уличные сцены с забавными анимациями, знаменитыми героями мультфильмов и кучей экшенов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на постоянную выставку
  • Доступ на временную выставку
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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