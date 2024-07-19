3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по кинематографическому Марселю
Погрузитесь в атмосферу кинематографического Марселя, посетив исторические кварталы и узнавая истории о знаменитых фильмах и режиссерах
Начало: Место Вашей остановки
9 авг в 09:00
10 авг в 13:00
€300 за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение базилики Нотр-дам де ла Гард с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу загадок и истории собора Нотр-Дам де ла Гард. Узнайте о чудесах базилики и насладитесь потрясающими видами Марселя
Начало: В Старом порту Марселя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Марселю и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу живописных деревушек Прованса. Узнайте, почему французский образ жизни называют искусством жить, и насладитесь уникальными пейзажами
Начало: В удобном для вас месте Марселя
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННодира19 июля 2024Очень доброжелательная, хорошо знает город, с комфортом погуляли по городу. Всем рекомендую 👍
- ААнна18 июня 2024Очень интересная экскурсия! Валентина очень много знает и увлекает рассказами. Столько интересных историй, фактов.
- ￼￼￼￼diana16 мая 2024Все просто замечательно прошло и очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Марселю в августе 2024
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