Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Люберон - сердце Прованса
Посетить 5 атмосферных мест - с особым характером и ароматом лаванды
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ах, Прованс: Экс-ан-Прованс и Кассис
За один день посетите Экс-ан-Прованс и Кассис, насладитесь архитектурой, природой и культурой Прованса. Идеально для ценителей искусства и истории
Начало: На паромной набережной (bd Jacques Saadé)
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Экс-ан-Прованс
Отправляйтесь в путешествие по Экс-ан-Провансу, чтобы увидеть знаменитые фонтаны, старинные башни и ощутить дух провансальской культуры
Начало: У круизного порта
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
€270 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArtem20 августа 2025Сегодняшняя экскурсия превзошла все ожидания!
Это был действительно потрясающий день: насыщенный интересными фактами, невероятными историями и великолепными видами, которые навсегда останутся
- ААлексей19 августа 2025Добрый день!
Путешествие по Провансу с Виктором - это лучшее, что могло случиться с нами в Марселе!
Интересный, чуткий, интеллигентный, веселый! Все эти качества присущи Виктору.
