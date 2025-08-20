Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Марселе на русском языке, цены от €270. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Долина Люберон - сердце Прованса
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Люберон - сердце Прованса
Посетить 5 атмосферных мест - с особым характером и ароматом лаванды
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
€600 за всё до 4 чел.
Ах, Прованс
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ах, Прованс: Экс-ан-Прованс и Кассис
За один день посетите Экс-ан-Прованс и Кассис, насладитесь архитектурой, природой и культурой Прованса. Идеально для ценителей искусства и истории
Начало: На паромной набережной (bd Jacques Saadé)
Завтра в 09:00
7 окт в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Экс-ан-Прованс (из Марселя)
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Экс-ан-Прованс
Отправляйтесь в путешествие по Экс-ан-Провансу, чтобы увидеть знаменитые фонтаны, старинные башни и ощутить дух провансальской культуры
Начало: У круизного порта
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
€270 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Artem
    20 августа 2025
    Долина Люберон - сердце Прованса
    Сегодняшняя экскурсия превзошла все ожидания!
    Это был действительно потрясающий день: насыщенный интересными фактами, невероятными историями и великолепными видами, которые навсегда останутся
    читать дальше

    в памяти.

    Особая благодарность Виктору, настоящему профессионалу и увлечённому эксперту. Его рассказы были не только познавательными, но и вдохновляющими, а внимание к деталям сделало путешествие ещё более ярким.

    Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто ценит атмосферу, качество и новые впечатления!

  • А
    Алексей
    19 августа 2025
    Долина Люберон - сердце Прованса
    Добрый день!

    Путешествие по Провансу с Виктором - это лучшее, что могло случиться с нами в Марселе!
    Интересный, чуткий, интеллигентный, веселый! Все эти качества присущи Виктору.
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марселе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Долина Люберон - сердце Прованса
  2. Ах, Прованс
  3. Влюбиться в Экс-ан-Прованс (из Марселя)
Какие места ещё посмотреть в Марселе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Марселю в октябре 2025
Сейчас в Марселе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 600. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Марселе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 4 ⭐ отзыва, цены от €270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь