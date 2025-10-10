Круиз
Must-have в Марселе: индивидуальный круиз по знаковым местам
Незабываемый круиз по Марселю, который раскроет его уникальный характер и подарит яркие впечатления. Погрузитесь в атмосферу города с историей в 3000 лет
Начало: Cathédrale de la Major
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
от €199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
15 окт в 09:30
16 окт в 09:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Пешком по Марселю и его истории
Увлекательное знакомство с древнейшим городом Франции в компании эксперта по Провансу
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
€132 за всё до 9 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
Погрузитесь в атмосферу Марселя, посетив Дворец Лоншан, Старый порт и другие знаковые места. Насладитесь архитектурой и историей города
Начало: Возле скульптуры «Bleu de Chine»
Завтра в 09:00
14 окт в 09:00
€132
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение базилики Нотр-дам де ла Гард с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу загадок и истории собора Нотр-Дам де ла Гард. Узнайте о чудесах базилики и насладитесь потрясающими видами Марселя
Начало: В Старом порту Марселя
15 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по стрит-арту Марселя
Марсель славится своим стрит-артом. Исследуйте его улицы, полные фресок и граффити, и узнайте о художниках, оставивших свой след в этом городе
Начало: У Старого порта
15 окт в 10:00
16 окт в 10:00
€118 за всё до 5 чел.
