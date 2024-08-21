5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Марселе - с любовью и задором: индивидуальная экскурсия
Марсель - город контрастов и культур. Узнайте его историю, насладитесь видами и почувствуйте себя настоящими марсельцами
Начало: Там, где Вам будет удобно;
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель: Остров Иф, Лоншан, Нотр-Дам-де-ла-Гард
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение базилики Нотр-дам де ла Гард с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу загадок и истории собора Нотр-Дам де ла Гард. Узнайте о чудесах базилики и насладитесь потрясающими видами Марселя
Начало: В Старом порту Марселя
11 сен в 14:00
13 сен в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Марселю и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу живописных деревушек Прованса. Узнайте, почему французский образ жизни называют искусством жить, и насладитесь уникальными пейзажами
Начало: В удобном для вас месте Марселя
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
€450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк21 августа 2024Было отлично!
- ХХристофор20 августа 2024Всё было супер!!!
- ДДарья19 августа 2024Волшебная экскурсия! Очень грамотно построенная экскурсия, комфортабельный автомобиль, много интересной информации, отличные рекомендации, мы открыли для себя абсолютно другой потрясающий Марсель!
- ВВиталий7 октября 2023Здравствуйте,все замечательно очень понравилось,Екатерина очень опытный и профессиональный гид. Спасибо
- РРимма28 июля 2023Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом Марселем. Чувствуется любовь Екатерины к городу. Катя также прекрасный фотограф. Мы с теплом будем вспоминать о городе и времени, проведенном в нем, в том числе и благодаря экскурсии Катерины и замечательным фотографиям.
- РРоман15 июля 2023Удобно то, что экскурсию можно конструировать. Например нам необходимо было больше гастрономический моментов и это без проблем Катерина встроила в
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «На Рождество»
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