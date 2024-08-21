На Рождество – экскурсии в Марселе

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Марселе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
О Марселе - с любовью и задором
Пешая
30 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
О Марселе - с любовью и задором: индивидуальная экскурсия
Марсель - город контрастов и культур. Узнайте его историю, насладитесь видами и почувствуйте себя настоящими марсельцами
Начало: Там, где Вам будет удобно;
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Марсель
На машине
31 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель: Остров Иф, Лоншан, Нотр-Дам-де-ла-Гард
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Посещение базилики Нотр-дам де ла Гард с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу загадок и истории собора Нотр-Дам де ла Гард. Узнайте о чудесах базилики и насладитесь потрясающими видами Марселя
Начало: В Старом порту Марселя
11 сен в 14:00
13 сен в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Марселю и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу живописных деревушек Прованса. Узнайте, почему французский образ жизни называют искусством жить, и насладитесь уникальными пейзажами
Начало: В удобном для вас месте Марселя
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марк
    21 августа 2024
    Здравствуй, Марсель
    Было отлично!
    Было отлично!Было отлично!Было отлично!
  • Х
    Христофор
    20 августа 2024
    Здравствуй, Марсель
    Всё было супер!!!
    Всё было супер!!!Всё было супер!!!Всё было супер!!!
  • Д
    Дарья
    19 августа 2024
    Здравствуй, Марсель
    Волшебная экскурсия! Очень грамотно построенная экскурсия, комфортабельный автомобиль, много интересной информации, отличные рекомендации, мы открыли для себя абсолютно другой потрясающий Марсель!
  • В
    Виталий
    7 октября 2023
    О Марселе - с любовью и задором
    Здравствуйте,все замечательно очень понравилось,Екатерина очень опытный и профессиональный гид. Спасибо
  • Р
    Римма
    28 июля 2023
    О Марселе - с любовью и задором
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом Марселем. Чувствуется любовь Екатерины к городу. Катя также прекрасный фотограф. Мы с теплом будем вспоминать о городе и времени, проведенном в нем, в том числе и благодаря экскурсии Катерины и замечательным фотографиям.
  • Р
    Роман
    15 июля 2023
    О Марселе - с любовью и задором
    Удобно то, что экскурсию можно конструировать. Например нам необходимо было больше гастрономический моментов и это без проблем Катерина встроила в
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    экскурсию. Немного исторических моментов и побольше о жизни современного Марселя - это то, что нам понравилось больше всего. Катю порекомендуем друзьям. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марселе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. О Марселе - с любовью и задором
  2. Здравствуй, Марсель
  3. Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
  4. Самые красивые деревушки Прованса
Какие места ещё посмотреть в Марселе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Марселю в сентябре 2024
Сейчас в Марселе в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 450. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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