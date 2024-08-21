Волшебная экскурсия! Очень грамотно построенная экскурсия, комфортабельный автомобиль, много интересной информации, отличные рекомендации, мы открыли для себя абсолютно другой потрясающий Марсель!

Р Римма

Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом Марселем. Чувствуется любовь Екатерины к городу. Катя также прекрасный фотограф. Мы с теплом будем вспоминать о городе и времени, проведенном в нем, в том числе и благодаря экскурсии Катерины и замечательным фотографиям.