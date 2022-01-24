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Вы можете дважды посетить Марсельский музей Mucem и получить два совершенно разных впечатления. В потрясающем музее европейской и средиземноморской цивилизаций находится одна из самых обширных коллекций средиземноморского искусства и культуры в мире. Посмотрите ранние иллюстрации, фотографии, картины, скульптуры, аудиозаписи и даже выставки раннего европейского колдовства и колдовства.
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в Mucem
Доступ ко всем выставочным площадям, а также к внешним площадкам и саду
Доступ в форт Сен-Жан
Что не входит
Экскурсия с гидом (предоставляется за дополнительную плату для крытых и открытых площадок обычно проводится в 14:30)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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