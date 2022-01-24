Mucem - Музей европейских и средиземноморских цивилизаций: быстрый путь

Глубокое погружение в культуру средиземноморской цивилизации

4.5
68 отзывов
Входной билет
Mucem - Музей европейских и средиземноморских цивилизаций: быстрый путь
Mucem - Музей европейских и средиземноморских цивилизаций: быстрый путь
Mucem - Музей европейских и средиземноморских цивилизаций: быстрый путь
Mucem - Музей европейских и средиземноморских цивилизаций: быстрый путь
Mucem - Музей европейских и средиземноморских цивилизаций: быстрый путь
Mucem - Музей европейских и средиземноморских цивилизаций: быстрый путь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы можете дважды посетить Марсельский музей Mucem и получить два совершенно разных впечатления. В потрясающем музее европейской и средиземноморской цивилизаций находится одна из самых обширных коллекций средиземноморского искусства и культуры в мире. Посмотрите ранние иллюстрации, фотографии, картины, скульптуры, аудиозаписи и даже выставки раннего европейского колдовства и колдовства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый вход в Mucem
  • Доступ ко всем выставочным площадям, а также к внешним площадкам и саду
  • Доступ в форт Сен-Жан
Что не входит
  • Экскурсия с гидом (предоставляется за дополнительную плату для крытых и открытых площадок обычно проводится в 14:30)
Когда начало
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