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10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Ментон - лимонный рай
Погрузиться в разнообразие архитектуры, флоры и красок цитрусового городка
Начало: На ж/д станции «Ментон»
13 мар в 10:30
15 мар в 10:30
€133
€147 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Ментон
Погулять по «лимонной столице» Франции и узнать о ней интересные факты
14 мар в 10:30
16 мар в 10:30
€227 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Прогулка по горам у приграничного Ментона
Взглянуть на столицу лимонов с высоты, узнать её историю и обнаружить в ней русский след
Начало: На автовокзале в Ментоне
6 апр в 12:00
13 апр в 12:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия8 января 2025Ментон городок с небольшим количеством достопримечательностей, тем приятнее было слушать рассказ Полины. Неспешная прогулка и диалог с гидом - то, что нужно в таком курортном месте. Мы очарованы Полиной!
- ЮЮргита2 ноября 2024От всей души хочу поблагодарить Poline за увлекательную экскурсию! способность передавать интересные факты сделали прогулку по-настоящему запоминающейся и вдохновляющей, зажгла интерес к истории и культуре.
- AAnna25 октября 2024Очень приятная экскурсия по милому городку. Понравилось и взрослым, и пятилетнему ребёнку. Полина отлично разбирается в материале, отвечает на вопросы, даёт рекомендации. Если мы будем ещё брать экскурсии по лазурному берегу, обязательно попросим Полину!
Ответы на вопросы от путешественников по Ментоне в категории «Летние»
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