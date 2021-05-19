Всё о Монтиньи-ле-Бретоннё

Полезная информация о Монтиньи-ле-Бретоннё

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Местное время в Монтиньи-ле-Бретоннё
02:3548
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаМонтиньи-ле-Бретоннё
По-английскиMontigny-le-Bretonneux
Население города39 063 чел.
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота162 м. от уровня моря

Где находится Монтиньи-ле-Бретоннё на карте