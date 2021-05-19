Полезная информация о Монтиньи-ле-Бретоннё
Что нужно знать о Монтиньи-ле-Бретоннё: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Монтиньи-ле-Бретоннё
02:3548
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇫🇷 Франция
|Название города
|Монтиньи-ле-Бретоннё
|По-английски
|Montigny-le-Bretonneux
|Население города
|39 063 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Paris
|Средняя высота
|162 м. от уровня моря