Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Всего в 300-х километрах от Парижа расположился город 🏙️ Анжер-историческая колыбель графов Анжуйских. Гордясь своим историческим прошлым, Анжер сохранил свой средневековый замок 🏰, в стенах которого была создана знаменитая коллекция гобеленов 14 века «Апокалипсис». Блуждая по улочкам старого города и любуясь деревянными домами 14–15 веков, совсем не верится, что на сегодня город является крупным индустриальным центром Франции. Просторные проспекты и модные бутики элегантно сочетаются со средневековыми памятниками, а со стен замка открывается прекрасный вид на реку Мэн. Для гурманов Анжер предлагает лучшие сорта вин и свои фирменные блюда, как рыба 🐟 в белом соусе и изысканные паштеты, ну, а на десерт 🍪 голубой шоколад и пирожное из слив.

В нашу экскурсию ⛳ входит пешеходная прогулка 👣 по исторической части города. Визит замка герцогов Анжуйских и музеев по желанию клиентов, вход платный и желательно предварительное резервирование для групп больше 6-ти человек. Также предлагается дегустация вин в «Винном Доме» Анже.