  1. Франция
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Анже

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Обзорная экскурсия по Анже
Задать вопрос
Обзорная экскурсия по Анже
Всего в 300-х километрах от Парижа расположился город 🏙️ Анжер-историческая колыбель графов Анжуйских. Гордясь своим историческим прошлым, Анжер сохранил свой средневековый замок 🏰, в стенах которого была создана знаменитая коллекция гобеленов 14 века «Апокалипсис». Блуждая по улочкам старого города и любуясь деревянными домами 14–15 веков, совсем не верится, что на сегодня город является крупным индустриальным центром Франции. Просторные проспекты и модные бутики элегантно сочетаются со средневековыми памятниками, а со стен замка открывается прекрасный вид на реку Мэн. Для гурманов Анжер предлагает лучшие сорта вин и свои фирменные блюда, как рыба 🐟 в белом соусе и изысканные паштеты, ну, а на десерт 🍪 голубой шоколад и пирожное из слив.
В нашу экскурсию ⛳ входит пешеходная прогулка 👣 по исторической части города. Визит замка герцогов Анжуйских и музеев по желанию клиентов, вход платный и желательно предварительное резервирование для групп больше 6-ти человек. Также предлагается дегустация вин в «Винном Доме» Анже.
Начало и место завершения
🚩 Nantes

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Обзорная экскурсия по Ванну
107
1 час
Обзорная экскурсия по Ванну
Обзорная экскурсия по Клиссону
107
1 час
Обзорная экскурсия по Клиссону
Обзорная экскурсия по Геранде
107
1 час
Обзорная экскурсия по Геранде
Кот д’Армор
375
6 часов
Кот д’Армор
Берег Розового гранита.
375
6 часов
Берег Розового гранита.
Финистер
375
6 часов
Финистер