Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Во Франции очень много маленьких уютных городков, которые отличаются своей умиротворенностью и живописностью. Один из них Клиссон, по-другому его называют «французская Венеция». Еще это настоящая «столица Мюскадэ», белого французского вина

Мюскадэ, которое особенно рекомендуется к устрицам или подается на аперитив к каждому празднику. Расположившись в 25-ти км от города Нант, Клиссон является местом различных фестивалей и конкурсов для художников. Это все не случайно, город 🏙️ с многовековой историей 📖, которую помнят стены замка 13-го века, прекрасно расположившийся на реке Севр, окруженный виллами в тосканском стиле.