Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Клиссону

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Обзорная экскурсия по Клиссону
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Обзорная экскурсия по Клиссону
Во Франции очень много маленьких уютных городков, которые отличаются своей умиротворенностью и живописностью. Один из них Клиссон, по-другому его называют «французская Венеция». Еще это настоящая «столица Мюскадэ», белого французского вина
Мюскадэ, которое особенно рекомендуется к устрицам или подается на аперитив к каждому празднику. Расположившись в 25-ти км от города Нант, Клиссон является местом различных фестивалей и конкурсов для художников. Это все не случайно, город 🏙️ с многовековой историей 📖, которую помнят стены замка 13-го века, прекрасно расположившийся на реке Севр, окруженный виллами в тосканском стиле.
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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