Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Обзорная экскурсия по Нанту

Гид S.
Гид S. – Гид из Нанта
Обзорная экскурсия по Нанту
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Обзорная экскурсия по Нанту
Являясь седьмым городом Франции, Нант входит в регион Страна — Луары, но по-прежнему хранит свою неотъемлемость к Бретани… Огромный рост этого города осуществлялся благодаря деятельности порта. Выстроенный на деньги богатых судовладельцев, город 🏙️ Нант долгое время боролся за первенство в Бретани.
Именно здесь находиться бывшая резиденция герцогов Бретонских, средневековый замок 🏰 Анны Бретонской. Старинная часть города с кафедральным собором Св. Петра и Павла и блистательная площадь Гралан со зданием Оперы полны открытий для посетителей…
Ресторан-музей «Сигаль» предлагает изысканную кухню 🥧, которую оценили знаменитости Франции. Город, где родился Жюль Верн можно назвать также городом парков 🌳, которые впитали в себя все разнообразие растительного мира и славятся своими богатыми коллекциями. Также вы можете посетить настоящую гордость этого города: Музей 🖼 Машин с его Машиной-Слон, на котором можно покататься. Путешествие по рекам Эрдр и Луара пополнят ваши представления об этом городе, а поездка на Атлантику прибавит жизненные силы…
Начало и место завершения
🚩 Nantes

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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