Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Являясь седьмым городом Франции, Нант входит в регион Страна — Луары, но по-прежнему хранит свою неотъемлемость к Бретани… Огромный рост этого города осуществлялся благодаря деятельности порта. Выстроенный на деньги богатых судовладельцев, город 🏙️ Нант долгое время боролся за первенство в Бретани.

Именно здесь находиться бывшая резиденция герцогов Бретонских, средневековый замок 🏰 Анны Бретонской. Старинная часть города с кафедральным собором Св. Петра и Павла и блистательная площадь Гралан со зданием Оперы полны открытий для посетителей…

Ресторан-музей «Сигаль» предлагает изысканную кухню 🥧, которую оценили знаменитости Франции. Город, где родился Жюль Верн можно назвать также городом парков 🌳, которые впитали в себя все разнообразие растительного мира и славятся своими богатыми коллекциями. Также вы можете посетить настоящую гордость этого города: Музей 🖼 Машин с его Машиной-Слон, на котором можно покататься. Путешествие по рекам Эрдр и Луара пополнят ваши представления об этом городе, а поездка на Атлантику прибавит жизненные силы…