Как добраться до Нима на самолёте
В Ниме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Garons Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нима
- Ним FNIGarons Airport
Самые дешёвые билеты в Ним из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|8 337
|46ч (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|8 555
|36ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|9 465
|41ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|31 918
|19ч 7м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нима
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нима, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Антверпен, Лондон, Пиза и Рим
- 16.12.202030.12.2020
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