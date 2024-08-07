Архитектура – экскурсии в Ницце

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура» в Ницце на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Лазурный берег (8 часов)
8 часов
Индивидуальная
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от 679 за экскурсию
Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы. Восточная часть Лазурного берега
5 часов
Групповая
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 159 за человека
Вкус Прованса за 5 часов
5 часов
Групповая
Групповая экскурсия Вкус Прованса: Грасс, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс за 5 часов
Погрузитесь в ароматы и красоты Прованса с уникальной экскурсией. История, искусство и парфюмерия ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 166 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лазурный берег (8 часов)
  2. Экскурсия в Монако, Эз и панорама Ниццы. Восточная часть Лазурного берега
  3. Вкус Прованса за 5 часов
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в августе 2024
Сейчас в Ницце в категории "Архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 679.
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