8 часов
Индивидуальная
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от €679 за экскурсию
5 часов
Групповая
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €159 за человека
5 часов
Групповая
Групповая экскурсия Вкус Прованса: Грасс, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс за 5 часов
Погрузитесь в ароматы и красоты Прованса с уникальной экскурсией. История, искусство и парфюмерия ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €166 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в августе 2024
Сейчас в Ницце в категории "Архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 159 до 679.
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