Что ещё посмотреть – экскурсии в Ницце

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Ницце на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Лазурному побережью
На машине
25 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
248 за человека
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
На машине
27 отзывов
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
149 за человека
Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
На машине
4 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
499 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Все отлично! Спасибо большое!
  • Р
    Роман
    31 июля 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Отличное было решение взять полную экскурсию по всему Лазурному берегу. Увидел много потрясающе интересного и неожиданного. Спасибо организаторам и гиду, рассказы которого помогли проникнуться атмосферой и красотой Лазурного берега.
  • Р
    Роман
    31 июля 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Был на экскурсии «Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья». Чудесная поездка, красивые виды, интересные рассказы. Осталось прекрасное впечатление.
  • А
    Алексей
    7 июля 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Была бы возможность, поставил бы и 6 баллов! Шикарные виды, красота просто феерическая, интересные рассказы, узнал много нового. Рекомендую однозначно.
  • А
    Алексей
    7 июля 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Экскурсия очень понравилась. Особенно впечатлил Монако. С удовольствием бродили по этим красивым, словно игрушечным улочкам. Спасибо! Рекомендую.
  • А
    Артём
    19 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Никогда раньше не был во Франции и вот решил, наконец, посетить. Знакомство с Францией я решил начать с курортного города
    читать дальше

    Ниццы. После недели, проведённой в Ницце, решил расширить своё представление о Провансе и приобрёл экскурсию «Ницца, Эз, Монако: на Восток Лазурного побережья». Сразу скажу, особое впечатление на меня произвёл Эз - совершенно неповторимый, очаровательный маленький городок, о котором я раньше даже ничего не слышал. Гид Владимир очень много, подробно рассказывал об истории этого города, о людях, которые составили этому городу славу, рассказывал он увлечённо и с такой любовью, что я тоже проникся восхищением к этому маленькому необычному городку. В Монако мы провели полдня. Нам показали исторический центр, возили по территории княжества на машине, наконец, привезли в сам Монте Карло - знаменитое место, где расположено легендарное, известное на весь мир казино. Экскурсия мне очень понравилась. Рекомендую!

  • М
    Марина
    11 апреля 2024
    Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
    От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете
    читать дальше

    того, что она вам расскажет и покажет. Помимо всего этого, Мария обаятельный и очень жизнерадостный, светлый, эрудированный человек, благодаря которому вы ещё сильнее влюбитесь в Лазурный берег!

  • К
    Ксения
    13 декабря 2023
    Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
    Мария удивительной энергетики рассказчик!
  • А
    Анна
    14 марта 2023
    Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
    Спасибо большое Марии за чудесную экскурсию. Мария -замечательный, знающий, образованный человек. Поездка в Грасс превзошла все наши ожидания. Узнали много интересного, окунулись в море ароматов, побывали в городке художников. Кто любит историю и искусство-вам к Марии.

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Лазурному побережью
  2. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
  3. Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в августе 2024
Сейчас в Ницце в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 499. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 56 ⭐ отзывов, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам