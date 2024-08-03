8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€248 за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€149 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
€499 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2024Все отлично! Спасибо большое!
- РРоман31 июля 2024Отличное было решение взять полную экскурсию по всему Лазурному берегу. Увидел много потрясающе интересного и неожиданного. Спасибо организаторам и гиду, рассказы которого помогли проникнуться атмосферой и красотой Лазурного берега.
- РРоман31 июля 2024Был на экскурсии «Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья». Чудесная поездка, красивые виды, интересные рассказы. Осталось прекрасное впечатление.
- ААлексей7 июля 2024Была бы возможность, поставил бы и 6 баллов! Шикарные виды, красота просто феерическая, интересные рассказы, узнал много нового. Рекомендую однозначно.
- ААлексей7 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Особенно впечатлил Монако. С удовольствием бродили по этим красивым, словно игрушечным улочкам. Спасибо! Рекомендую.
- ААртём19 июня 2024Никогда раньше не был во Франции и вот решил, наконец, посетить. Знакомство с Францией я решил начать с курортного города
- ММарина11 апреля 2024От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете
- ККсения13 декабря 2023Мария удивительной энергетики рассказчик!
- ААнна14 марта 2023Спасибо большое Марии за чудесную экскурсию. Мария -замечательный, знающий, образованный человек. Поездка в Грасс превзошла все наши ожидания. Узнали много интересного, окунулись в море ароматов, побывали в городке художников. Кто любит историю и искусство-вам к Марии.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Что ещё посмотреть»
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