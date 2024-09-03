Е Евгения Ницца - первое свидание Спасибо Полине за классную и интересную экскурсию, было очень познавательно, без пауз и излишней спешки. Информации было столько, сколько нужно, Полина-гид с образованием, все прошло непринужденно и я смело рекомендую Полину, чтобы вы получили массу интересных фактов о Ницце иФранции

Д Дарья Свидание с Ниццей каждый день Федор просто создан для экскурсий по Ницце. Был интресно его послушать,живой,добрый экскурсовод. Отличные исторические знания не смотря на молодой возраст. С удовольствием посетила бы еще его экскурсии

Т Таня Большое путешествие по Лазурному побережью читать дальше быстро! По утрам опять хочется устриц с бокалом прохладного Prosecco! Экскурсионная программа была очень интересная и насыщенная! Гид постоянно держал внимание! Окружили вниманием и заботой! Merci beaucoup! Я уже вернулась домой. Вспоминаю свою поездку - хочется снова вернуться на Лазурный берег!. . Отпуск прошёл прекрасно, но слишком

Т Таня Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья читать дальше но много слышала. Очень понравилось! Сама экскурсия была бесподобна, рассказы гида очень интересные, а обед в ресторане был просто восхитителен!!! Я довольна. Спасибо всем. Гид - настоящий профессионал своего дела. Советую сильно. Отдельно хочется сказать о княжестве Монако, где я раньше никогда не была,

А Александр Свидание с Ниццей каждый день Познавательно, не напряжно. Отличный вариант для экспресс знакомства с городом. Федор молодец

Т Татьяна Свидание с Ниццей каждый день Спасибо Федору за экскурсию! Всем рекомендую

Д Дмитрий Шарм Лазурного Берега читать дальше об истории мест экскурсии! Мы легко и комфортно провели день, время пролетело незаметно. Также хочу отметить, что благодаря очарованию нашего гида и её прекрасному знанию языка нас пускали для фото даже в закрытые местечки! Выражаем благодарность супергиду! Были рады знакомству, обязательно вернемся вновь! Дмитрий и Кристина. Наталья большой профессионал своего дела, интеллигентный и очень приятный собеседник! Комфортно водит автомобиль! Высоко эрудированна и делится многими интересными фактами

Я Яна О Ницце - с интересом и любовью читать дальше полезных фактов, с удовольствием отвечает на любые вопросы. После прогулки с Ларой влюбляешься в Ниццу и хочется жить и ощущать себя как ниццианцы. Утренний нуазет теперь для меня must-have. Спасибо большое! Прогулка с Ларой пролетела для нас так быстро и незаметно! Очень легкое и приятное общение. Лара рассказывает много интересных и

А Александр Ницца - первое свидание Всё прошло великолепно! Полина отличный экскурсовод, не было ни одного вопроса, на который она не ответила бы. Всё действительно прошло хорошо, жаль что время пролетело быстро