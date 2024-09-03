На Рождество – экскурсии в Ницце

Найдено 6 экскурсий в категории «На Рождество» в Ницце на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Ниццей каждый день
Пешая
98 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Английская набережная и Старый город
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
О Ницце - с интересом и любовью
Пешая
25 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
267 за всё до 5 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
На машине
26 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
249 за человека
Шарм Лазурного Берега
На машине
51 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
534 за всё до 4 чел.
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
На машине
28 отзывов
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия по Ницце
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
159 за человека
Ницца - первое свидание
Пешая
133 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
134 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    3 сентября 2024
    Ницца - первое свидание
    Спасибо Полине за классную и интересную экскурсию, было очень познавательно, без пауз и излишней спешки. Информации было столько, сколько нужно, Полина-гид с образованием, все прошло непринужденно и я смело рекомендую Полину, чтобы вы получили массу интересных фактов о Ницце иФранции
  • Д
    Дарья
    30 августа 2024
    Свидание с Ниццей каждый день
    Федор просто создан для экскурсий по Ницце. Был интресно его послушать,живой,добрый экскурсовод. Отличные исторические знания не смотря на молодой возраст. С удовольствием посетила бы еще его экскурсии
  • Т
    Таня
    29 августа 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Я уже вернулась домой. Вспоминаю свою поездку - хочется снова вернуться на Лазурный берег!. . Отпуск прошёл прекрасно, но слишком
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    быстро! По утрам опять хочется устриц с бокалом прохладного Prosecco! Экскурсионная программа была очень интересная и насыщенная! Гид постоянно держал внимание! Окружили вниманием и заботой! Merci beaucoup!

  • Т
    Таня
    29 августа 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Гид - настоящий профессионал своего дела. Советую сильно. Отдельно хочется сказать о княжестве Монако, где я раньше никогда не была,
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    но много слышала. Очень понравилось! Сама экскурсия была бесподобна, рассказы гида очень интересные, а обед в ресторане был просто восхитителен!!! Я довольна. Спасибо всем.

  • А
    Александр
    29 августа 2024
    Свидание с Ниццей каждый день
    Познавательно, не напряжно. Отличный вариант для экспресс знакомства с городом. Федор молодец
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2024
    Свидание с Ниццей каждый день
    Спасибо Федору за экскурсию! Всем рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Наталья большой профессионал своего дела, интеллигентный и очень приятный собеседник! Комфортно водит автомобиль! Высоко эрудированна и делится многими интересными фактами
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    об истории мест экскурсии! Мы легко и комфортно провели день, время пролетело незаметно. Также хочу отметить, что благодаря очарованию нашего гида и её прекрасному знанию языка нас пускали для фото даже в закрытые местечки! Выражаем благодарность супергиду! Были рады знакомству, обязательно вернемся вновь! Дмитрий и Кристина.

    Наталья большой профессионал своего дела, интеллигентный и очень приятный собеседник! Комфортно водит автомобиль! Высоко эрудированна иНаталья большой профессионал своего дела, интеллигентный и очень приятный собеседник! Комфортно водит автомобиль! Высоко эрудированна иНаталья большой профессионал своего дела, интеллигентный и очень приятный собеседник! Комфортно водит автомобиль! Высоко эрудированна и
  • Я
    Яна
    19 августа 2024
    О Ницце - с интересом и любовью
    Прогулка с Ларой пролетела для нас так быстро и незаметно! Очень легкое и приятное общение. Лара рассказывает много интересных и
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    полезных фактов, с удовольствием отвечает на любые вопросы. После прогулки с Ларой влюбляешься в Ниццу и хочется жить и ощущать себя как ниццианцы. Утренний нуазет теперь для меня must-have. Спасибо большое!

  • А
    Александр
    13 августа 2024
    Ницца - первое свидание
    Всё прошло великолепно! Полина отличный экскурсовод, не было ни одного вопроса, на который она не ответила бы. Всё действительно прошло хорошо, жаль что время пролетело быстро
  • S
    Sergey
    9 августа 2024
    Ницца - первое свидание
    Полина просто находка. Отлично провели эти 2 часа в Ницце! Информация преподносится легко, доступно и согласно пожеланиям туристов. Огромное спасибо, всем советуем 🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Свидание с Ниццей каждый день
  2. О Ницце - с интересом и любовью
  3. Большое путешествие по Лазурному побережью
  4. Шарм Лазурного Берега
  5. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в сентябре 2024
Сейчас в Ницце в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 534. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 361 ⭐ отзыв, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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