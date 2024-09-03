2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Английская набережная и Старый город
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€249 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия по Ницце
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€159 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
€134 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения3 сентября 2024Спасибо Полине за классную и интересную экскурсию, было очень познавательно, без пауз и излишней спешки. Информации было столько, сколько нужно, Полина-гид с образованием, все прошло непринужденно и я смело рекомендую Полину, чтобы вы получили массу интересных фактов о Ницце иФранции
- ДДарья30 августа 2024Федор просто создан для экскурсий по Ницце. Был интресно его послушать,живой,добрый экскурсовод. Отличные исторические знания не смотря на молодой возраст. С удовольствием посетила бы еще его экскурсии
- ТТаня29 августа 2024Я уже вернулась домой. Вспоминаю свою поездку - хочется снова вернуться на Лазурный берег!. . Отпуск прошёл прекрасно, но слишком
- ТТаня29 августа 2024Гид - настоящий профессионал своего дела. Советую сильно. Отдельно хочется сказать о княжестве Монако, где я раньше никогда не была,
- ААлександр29 августа 2024Познавательно, не напряжно. Отличный вариант для экспресс знакомства с городом. Федор молодец
- ТТатьяна28 августа 2024Спасибо Федору за экскурсию! Всем рекомендую
- ДДмитрий28 августа 2024Наталья большой профессионал своего дела, интеллигентный и очень приятный собеседник! Комфортно водит автомобиль! Высоко эрудированна и делится многими интересными фактами
- ЯЯна19 августа 2024Прогулка с Ларой пролетела для нас так быстро и незаметно! Очень легкое и приятное общение. Лара рассказывает много интересных и
- ААлександр13 августа 2024Всё прошло великолепно! Полина отличный экскурсовод, не было ни одного вопроса, на который она не ответила бы. Всё действительно прошло хорошо, жаль что время пролетело быстро
- SSergey9 августа 2024Полина просто находка. Отлично провели эти 2 часа в Ницце! Информация преподносится легко, доступно и согласно пожеланиям туристов. Огромное спасибо, всем советуем 🥰
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «На Рождество»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в сентябре 2024
Сейчас в Ницце в категории "На Рождество" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 534. Туристы уже оставили гидам 361 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на рождество, 361 ⭐ отзыв, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь