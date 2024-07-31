8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€249 за человека
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€149 за человека
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман31 июля 2024Эта была четвёртая поездка с гидом Владимиром. Прошло всё отлично. Впечатления самые лучшие. Спокойный и неторопливый темп поездки дал возможность увидеть и узнать много интересного. С удовольствием поеду с этим гидом ещё раз.
- ААлексей7 июля 2024Добрый день! Посетил экскурсию «Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию». Большое спасибо экскурсионному агентству и лично гиду Владимиру за организацию
- VVladimir22 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Комфортная, удобная автомашина, очень красиво и интересно. Сан Ремо произвёл особенное впечатление - много слышал об этом
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в августе 2024
Сейчас в Ницце в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 249. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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