Однодневные – экскурсии в Ницце

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Ницце на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие по Лазурному побережью
На машине
25 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
249 за человека
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
На машине
27 отзывов
5.5 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
149 за человека
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
На машине
16 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
249 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    31 июля 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Эта была четвёртая поездка с гидом Владимиром. Прошло всё отлично. Впечатления самые лучшие. Спокойный и неторопливый темп поездки дал возможность увидеть и узнать много интересного. С удовольствием поеду с этим гидом ещё раз.
  • А
    Алексей
    7 июля 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Добрый день! Посетил экскурсию «Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию». Большое спасибо экскурсионному агентству и лично гиду Владимиру за организацию
    читать дальше

    экскурсии! Красивая комфортабельная машина представительского класса. Получил массу впечатлений от замечательной авторской экскурсии, нам показали как современную итальянскую Лигурию, так и Лигурию средневековую. Гид прекрасно владеет материалом, сообщил много интересных фактов.

  • V
    Vladimir
    22 июня 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Очень понравилась экскурсия. Комфортная, удобная автомашина, очень красиво и интересно. Сан Ремо произвёл особенное впечатление - много слышал об этом
    читать дальше

    городе раньше, но город оказался ещё красивее и интереснее, чем я себе его представлял. Много захватывающего и интересного рассказывал гид. После экскурсии сталось твёрдое желание увидеть и узнать об Италии больше. Обязательно приеду сюда ещё раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие по Лазурному побережью
  2. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
  3. Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в августе 2024
Сейчас в Ницце в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 249. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 68 ⭐ отзывов, цены от €149. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам