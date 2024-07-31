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городе раньше, но город оказался ещё красивее и интереснее, чем я себе его представлял. Много захватывающего и интересного рассказывал гид. После экскурсии сталось твёрдое желание увидеть и узнать об Италии больше. Обязательно приеду сюда ещё раз!