1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от €299 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €199 за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу: от Ниццы до Монако
Погрузитесь в красоту Лазурного Берега с эксклюзивной групповой экскурсией. Вас ждут впечатляющие пейзажи, исторические сокровища и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €194 за человека
Групповая
8 часов
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Путешествие в Итальянскую Лигурию: Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа. В мини-группе до 7 человек, автобусная и пешеходная экскурсия
Расписание: Ежедневно в 09:30
€169 за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Марсель: архитектура, культура и природа
Погрузитесь в мир удивительного Марселя с эксклюзивной экскурсией. Архитектурные шедевры и природные чудеса ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €249 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо: путешествие по Французской Ривьере
Откройте для себя волшебство Сен-Тропе и Порт-Гримо, наслаждаясь комфортом и уютом мини-группы до 7 человек
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €149 за человека
Групповая
10 часов
Романтическая экскурсия: Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Вердонское ущелье и Лавандовую долину. Мини-группа до 7 человек обеспечит комфорт и индивидуальный подход
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €199 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€689 за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €199 за человека
Индивидуальная
10 часов
Групповая экскурсия из Ниццы в Марсель: культурное путешествие по Лазурному берегу
Погрузитесь в атмосферу средневековья и современности, посетив живописные уголки Марселя и завершив маршрут в элегантном Монако
Начало: Ваш отель или место проживания
Расписание: Несколько раз в неделю по договоренности
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- ВВасилий25 апреля 2024Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
- ММарина11 апреля 2024От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете
- ККсения13 декабря 2023Мария удивительной энергетики рассказчик!
- AAlexander17 ноября 2023Поездка в Лигурию выпала на дождливый день. Но прошла экскурсия прекрасно благодаря нашему гиду Владимиру. Знание мест, которые мы посетили, общение с гидом оставили самые лучшие воспоминания.
- ННаталья19 октября 2023Все отлично! Спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию! Рекомендую!
- KKristina16 октября 2023Большое спасибо!!! Время пролетело быстро!!! Все очень понравилось!!!! Желаем Вам много туристов!!! Благополучия и процветания вашей команде! Спасибо!
- ДДмитрий25 сентября 2023Очень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретно, что берете индивидуальный тур.
- ААнна14 марта 2023Спасибо большое Марии за чудесную экскурсию. Мария -замечательный, знающий, образованный человек. Поездка в Грасс превзошла все наши ожидания. Узнали много интересного, окунулись в море ароматов, побывали в городке художников. Кто любит историю и искусство-вам к Марии.
- ВВиктория25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «На весь день»
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