Экскурсии на 1 день в Ницце

Найдено 15 экскурсий в категории «На весь день» в Ницце на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Лазурному побережью
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за человека
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за человека
Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
499 за всё до 3 чел.
Из Ниццы - в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от 299 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 199 за человека
Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за человека
Лазурный Берег
Групповая
9 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу: от Ниццы до Монако
Погрузитесь в красоту Лазурного Берега с эксклюзивной групповой экскурсией. Вас ждут впечатляющие пейзажи, исторические сокровища и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 194 за человека
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Групповая
8 часов
1 отзыв
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Путешествие в Итальянскую Лигурию: Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа. В мини-группе до 7 человек, автобусная и пешеходная экскурсия
Расписание: Ежедневно в 09:30
169 за человека
Экскурсия в Марсель
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Марсель: архитектура, культура и природа
Погрузитесь в мир удивительного Марселя с эксклюзивной экскурсией. Архитектурные шедевры и природные чудеса ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 249 за человека
Лазурный берег (8 часов)
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от 599 за экскурсию
Экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо: путешествие по Французской Ривьере
Откройте для себя волшебство Сен-Тропе и Порт-Гримо, наслаждаясь комфортом и уютом мини-группы до 7 человек
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 149 за человека
Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Групповая
10 часов
Романтическая экскурсия: Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Вердонское ущелье и Лавандовую долину. Мини-группа до 7 человек обеспечит комфорт и индивидуальный подход
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 199 за человека
Экскурсия Лазурный берег
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
689 за всё до 8 чел.
Групповая экскурсия Итальянская Лигурия
Мини-группа
8 часов
Экскурсия в Итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаккуа, Сан Ремо
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лигурии: лимонные рощи Ментона, средневековый Дольчеаккуа и элегантный Сан Ремо ждут вас
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 199 за человека
Групповая экскурсия в Марсель
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Групповая экскурсия из Ниццы в Марсель: культурное путешествие по Лазурному берегу
Погрузитесь в атмосферу средневековья и современности, посетив живописные уголки Марселя и завершив маршрут в элегантном Монако
Начало: Ваш отель или место проживания
Расписание: Несколько раз в неделю по договоренности
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
249 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эмиль
    29 мая 2024
    Из Ниццы - в княжество Монако
    Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
  • В
    Василий
    25 апреля 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
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    что длительность экскурсии будет 8 часов немножко напугала - устанем же! Но НЕТ! На одном дыхании, не замечая времени мы с Владимиром гуляли, слушали интересные истории, узнали много нового! Вкусно пообедали в Каннах в рекомендуемом ресторане 👌

  • М
    Марина
    11 апреля 2024
    Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
    От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете
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    того, что она вам расскажет и покажет. Помимо всего этого, Мария обаятельный и очень жизнерадостный, светлый, эрудированный человек, благодаря которому вы ещё сильнее влюбитесь в Лазурный берег!

  • К
    Ксения
    13 декабря 2023
    Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
    Мария удивительной энергетики рассказчик!
  • A
    Alexander
    17 ноября 2023
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Поездка в Лигурию выпала на дождливый день. Но прошла экскурсия прекрасно благодаря нашему гиду Владимиру. Знание мест, которые мы посетили, общение с гидом оставили самые лучшие воспоминания.
  • Н
    Наталья
    19 октября 2023
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Все отлично! Спасибо Владимиру за прекрасную экскурсию! Рекомендую!
  • K
    Kristina
    16 октября 2023
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Большое спасибо!!! Время пролетело быстро!!! Все очень понравилось!!!! Желаем Вам много туристов!!! Благополучия и процветания вашей команде! Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    25 сентября 2023
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Очень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретно, что берете индивидуальный тур.
    Очень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретноОчень крутое путешествие! Интересный и открытый гид/водитель Владимир. Нам всё понравилось! Единственный момент - договаривайтесь конкретно
  • А
    Анна
    14 марта 2023
    Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
    Спасибо большое Марии за чудесную экскурсию. Мария -замечательный, знающий, образованный человек. Поездка в Грасс превзошла все наши ожидания. Узнали много интересного, окунулись в море ароматов, побывали в городке художников. Кто любит историю и искусство-вам к Марии.
  • В
    Виктория
    25 февраля 2020
    Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
    Все было замечательно. Спасибо Владимиру!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Большое путешествие по Лазурному побережью
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  3. Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
  4. Из Ниццы - в княжество Монако
  5. Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "На весь день" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 149 до 689. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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