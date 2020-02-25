Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Ницце на русском языке, цены от €199. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
3 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 199 за человека
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
1 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Лазурному берегу: Канны, Антибы, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир роскоши, искусства и истории с индивидуальной экскурсией по самым живописным уголкам Лазурного берега
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
399 за всё до 8 чел.
Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
1 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
249 за человека
Ночная экскурсия по Монако
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по ночному Монако: Океанографический музей и Формула 1
Погрузитесь в атмосферу ночного Монако, где величие и блеск сочетаются с теплым средиземноморским ветерком
Начало: По договоренности в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
199 за человека
Вкус Прованса
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия по Грассу, Гурдону и Сен-Поль-де-Венс
Посетите парфюмерную фабрику Fragonard в Грассе, насладитесь видами Гурдона и прогуляйтесь по улицам Сен-Поль-де-Венс, где жили знаменитые художники
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
499 за всё до 8 чел.
Экскурсия Лазурный берег
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
689 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Групповая экскурсия по Лазурному Берегу
  2. Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
  3. Лучшая групповая экскурсия на Лавандовые поля и вердонское ущелье
  4. Ночная экскурсия по Монако
  5. Вкус Прованса
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в августе 2024
Сейчас в Ницце в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 199 до 689. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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