М Марина Ницца: любовь с первого взгляда читать дальше ожидания. Интересно, легко, познавательно. За 2 часа узнали много нового, посетили очень интересные места. От всей души можем порекомендовать Марию как прекрасного экскурсовода. Мы остались в восторге от экскурсии с Марией. Спасибо огромное за великолепную, интересную экскурсию по Ницце. Она превзошла все наши

Г Гульнара Ницца: любовь с первого взгляда Потрясающая Мария с не менее потрясающим рассказом и чувством юмора!!! Спасибо огромное, все было на высшем уровне!!! Теперь только к ней за новыми историями и впечатлениями ❤️

Р Роман Большое путешествие по Лазурному побережью Отличное было решение взять полную экскурсию по всему Лазурному берегу. Увидел много потрясающе интересного и неожиданного. Спасибо организаторам и гиду, рассказы которого помогли проникнуться атмосферой и красотой Лазурного берега.

А Алексей Большое путешествие по Лазурному побережью Была бы возможность, поставил бы и 6 баллов! Шикарные виды, красота просто феерическая, интересные рассказы, узнал много нового. Рекомендую однозначно.

T Talgat Ницца: любовь с первого взгляда Очень отзывчивый гид 🌹

Э Эмиль Из Ниццы - в княжество Монако Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!

В Василий Большое путешествие по Лазурному побережью читать дальше что длительность экскурсии будет 8 часов немножко напугала - устанем же! Но НЕТ! На одном дыхании, не замечая времени мы с Владимиром гуляли, слушали интересные истории, узнали много нового! Вкусно пообедали в Каннах в рекомендуемом ресторане 👌 Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,

М Марина Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер читать дальше того, что она вам расскажет и покажет. Помимо всего этого, Мария обаятельный и очень жизнерадостный, светлый, эрудированный человек, благодаря которому вы ещё сильнее влюбитесь в Лазурный берег! От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете

К Ксения Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер Мария удивительной энергетики рассказчик!