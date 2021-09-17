Из Ниццы: поездка на полдня в Эз, Монако и Монте-Карло

Почувствуйте очарование Лазурного берега Франции

4.6
854 отзыва
В группе
до 100 чел.
Почувствуйте очарование Лазурного берега Франции.

Посетите Эз, средневековую деревню и парфюмерную фабрику «Фрагонар», великолепное княжество Монако и гоночную трассу Формулы-1.
Из Ниццы: поездка на полдня в Эз, Монако и Монте-Карло
Из Ниццы: поездка на полдня в Эз, Монако и Монте-Карло
Из Ниццы: поездка на полдня в Эз, Монако и Монте-Карло
Из Ниццы: поездка на полдня в Эз, Монако и Монте-Карло
Из Ниццы: поездка на полдня в Эз, Монако и Монте-Карло
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь потрясающими видами на Ниццу, Кап-Ферра и Средиземное море
  2. Посетите средневековую деревню Эз и откройте для себя парфюмерию «Фрагонар»
  3. Погрузитесь в очарование княжества Монако
  4. Откройте для себя Княжеский дворец в старой части города и знаменитую площадь Казино
  5. Сделайте круг по гоночной трассе Формулы-1
Исследуйте Лазурный берег в полдневной поездке из Ниццы. Вы будете очарованы, прогуливаясь по средневековой деревне и открывая для себя важные достопримечательности Монако.
Собирайтесь из вашего жилья в Ницце утром или днем. Наслаждайтесь панорамным видом на Ниццу и заливы Вильфранш-сюр-Мер и Сен-Жан-Кап-Ферра.
В Эзе у вас будет возможность посетить средневековую деревню, похожую на орлиное гнездо. Вы также можете совершить бесплатную экскурсию по парфюмерии Fragonard, чтобы узнать больше о процессе создания духов.
Затем ваш водитель-гид отвезет вас в Монако, где вы прогуляетесь до старого города на Скале. Откройте для себя княжеский дворец и исследуйте старый город и собор в неороманском стиле.
Также посетите знаменитую площадь Казино, Гранд Казино, роскошные бутики и Café de Paris. Вас ждет поездка по трассе Гран-при Монако от Монако до Монте-Карло.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места вашего проживания
  • Гид, говорящий на нескольких языках
  • Бутилированная вода
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Время получения будет подтверждено за день до тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 854 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
601
4
152
3
60
2
29
1
12
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
17 сен 2021
(Литва)
Perfect
S
30 ноя 2021
(Швеция)
Оригинал (en)
Антонио, наш гид, был фантастическим, я очень ценил его старания! Шерри
А
28 ноя 2021
(Франция)
Très bon guide marrant et sympa nous avons passé très bon moment merci à Rado.
C
24 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Разочарован Нет посещения Дворца Нет маршрута для быстрой экскурсии Нет времени гулять очень быстро Недостаточно даже для сопровождения
j
24 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (es)
Мой гид был на испанском и, не уведомив меня, гид был на английском. В остальном все хорошо.
S
20 ноя 2021
(Турция)
Оригинал (en)
Спасибо
A
19 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (da)
Было бы неплохо, если бы пребывание в Монте-Карло продлилось на час, чтобы было время угостить
S
17 ноя 2021
(Маврикий)
Оригинал (en)
Это очень интересный и обогащающий тур, особенно с нашим гидом, г-ном Парфе, который поделился с нами стольким количеством информации о Французской Ривьере, а также небольшими анекдотами из каждой области, через которую мы проезжали.
A
7 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Хороший гид и веселое занятие.
A
5 ноя 2021
(Индия)
Оригинал (en)
Наш гид Парфе был восхитительным и очень услужливым. Очень информативный и заставлял нас улыбаться и развлекаться вместе с историческими знаниями, которыми он поделился о Монако, Франции и Монте-Карло.
А
5 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
отлично очень хорошо прошло спасибо большое
А
3 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Все было супер.
A
1 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Невероятный опыт. Тур настоятельно рекомендуется во всех отношениях!
P
30 окт 2021
(Франция)
Оригинал (es)
Это был потрясающий опыт, я определенно рекомендую это всем, у кого мало времени, кто хочет получить от своего опыта как можно больше
Armand
30 окт 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Обязательно посетите средневековую деревню Эз. Отличная панорама на просторы Лазурного берега
Ещё 839 отзывов

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