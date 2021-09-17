Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь потрясающими видами на Ниццу, Кап-Ферра и Средиземное море
Посетите средневековую деревню Эз и откройте для себя парфюмерию «Фрагонар»
Погрузитесь в очарование княжества Монако
Откройте для себя Княжеский дворец в старой части города и знаменитую площадь Казино
Сделайте круг по гоночной трассе Формулы-1
Исследуйте Лазурный берег в полдневной поездке из Ниццы. Вы будете очарованы, прогуливаясь по средневековой деревне и открывая для себя важные достопримечательности Монако.
Собирайтесь из вашего жилья в Ницце утром или днем. Наслаждайтесь панорамным видом на Ниццу и заливы Вильфранш-сюр-Мер и Сен-Жан-Кап-Ферра.
В Эзе у вас будет возможность посетить средневековую деревню, похожую на орлиное гнездо. Вы также можете совершить бесплатную экскурсию по парфюмерии Fragonard, чтобы узнать больше о процессе создания духов.
Затем ваш водитель-гид отвезет вас в Монако, где вы прогуляетесь до старого города на Скале. Откройте для себя княжеский дворец и исследуйте старый город и собор в неороманском стиле.
Также посетите знаменитую площадь Казино, Гранд Казино, роскошные бутики и Café de Paris. Вас ждет поездка по трассе Гран-при Монако от Монако до Монте-Карло.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Гид, говорящий на нескольких языках
Бутилированная вода
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Время получения будет подтверждено за день до тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 854 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
601
4
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3
60
2
29
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12
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
Erikas
17 сен 2021
(Литва)
Perfect
S
Sharareh
30 ноя 2021
(Швеция)
Оригинал (en)
Антонио, наш гид, был фантастическим, я очень ценил его старания! Шерри
А
Аноним
28 ноя 2021
(Франция)
Très bon guide marrant et sympa nous avons passé très bon moment merci à Rado.
C
Christine
24 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Разочарован Нет посещения Дворца Нет маршрута для быстрой экскурсии Нет времени гулять очень быстро Недостаточно даже для сопровождения
j
jhelue
24 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (es)
Мой гид был на испанском и, не уведомив меня, гид был на английском. В остальном все хорошо.
S
Sabri
20 ноя 2021
(Турция)
Оригинал (en)
Спасибо
A
Anja
19 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (da)
Было бы неплохо, если бы пребывание в Монте-Карло продлилось на час, чтобы было время угостить
S
Sivalingum
17 ноя 2021
(Маврикий)
Оригинал (en)
Это очень интересный и обогащающий тур, особенно с нашим гидом, г-ном Парфе, который поделился с нами стольким количеством информации о Французской Ривьере, а также небольшими анекдотами из каждой области, через которую мы проезжали.
A
Ayla
7 ноя 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Хороший гид и веселое занятие.
A
Aanchal
5 ноя 2021
(Индия)
Оригинал (en)
Наш гид Парфе был восхитительным и очень услужливым. Очень информативный и заставлял нас улыбаться и развлекаться вместе с историческими знаниями, которыми он поделился о Монако, Франции и Монте-Карло.
А
Аноним
5 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
отлично очень хорошо прошло спасибо большое
А
Аноним
3 ноя 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Все было супер.
A
Angela
1 ноя 2021
(Испания)
Оригинал (es)
Невероятный опыт. Тур настоятельно рекомендуется во всех отношениях!
P
Priscilla
30 окт 2021
(Франция)
Оригинал (es)
Это был потрясающий опыт, я определенно рекомендую это всем, у кого мало времени, кто хочет получить от своего опыта как можно больше
Armand
30 окт 2021
(Австрия)
Оригинал (de)
Обязательно посетите средневековую деревню Эз. Отличная панорама на просторы Лазурного берега