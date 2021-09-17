Исследуйте Лазурный берег в полдневной поездке из Ниццы. Вы будете очарованы, прогуливаясь по средневековой деревне и открывая для себя важные достопримечательности Монако.

Собирайтесь из вашего жилья в Ницце утром или днем. Наслаждайтесь панорамным видом на Ниццу и заливы Вильфранш-сюр-Мер и Сен-Жан-Кап-Ферра.

В Эзе у вас будет возможность посетить средневековую деревню, похожую на орлиное гнездо. Вы также можете совершить бесплатную экскурсию по парфюмерии Fragonard, чтобы узнать больше о процессе создания духов.

Затем ваш водитель-гид отвезет вас в Монако, где вы прогуляетесь до старого города на Скале. Откройте для себя княжеский дворец и исследуйте старый город и собор в неороманском стиле.

Также посетите знаменитую площадь Казино, Гранд Казино, роскошные бутики и Café de Paris. Вас ждет поездка по трассе Гран-при Монако от Монако до Монте-Карло.