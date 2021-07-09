Воспользуйтесь преимуществом трансфера от места вашего проживания в Ницце и отправляйтесь в 45-минутную поездку вдоль побережья в соседний город Монако, где находится знаменитая трасса гонки Формулы-1 Гран-при Монако и множество казино. Насладитесь панорамными видами Лазурного берега с вершины холма и прокатитесь мимо средневековых деревень и пристани.

Прокатитесь по трассе Гран-при Монако. Приятно проведите свободное время, если не за азартной игрой, то просто в «Кафе де Пари» на площади Казино. Побалуйте себя напитком или вкусным десертом, пока шикарные машины богачей и знаменитостей вальяжно проезжают мимо туда-сюда. Окунитесь в роскошь Монте-Карло. По завершении приятного вечера водитель-гид отвезет вас обратно к месту вашего проживания в Ницце.