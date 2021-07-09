Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в поездку вдоль побережья с панорамными видами пейзажей потрясающей красоты
Прокатитесь по трассе гонки Формулы-1 Гран-при Монако
Окунитесь в шик и блеск Монако
Посетите казино Монте-Карло и попытайте счастья за игрой
Воспользуйтесь преимуществом трансфера от места вашего проживания в Ницце и отправляйтесь в 45-минутную поездку вдоль побережья в соседний город Монако, где находится знаменитая трасса гонки Формулы-1 Гран-при Монако и множество казино. Насладитесь панорамными видами Лазурного берега с вершины холма и прокатитесь мимо средневековых деревень и пристани.
Прокатитесь по трассе Гран-при Монако. Приятно проведите свободное время, если не за азартной игрой, то просто в «Кафе де Пари» на площади Казино. Побалуйте себя напитком или вкусным десертом, пока шикарные машины богачей и знаменитостей вальяжно проезжают мимо туда-сюда. Окунитесь в роскошь Монте-Карло. По завершении приятного вечера водитель-гид отвезет вас обратно к месту вашего проживания в Ницце.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Водитель-гид, говорящий на нескольких языках
Бутылка воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 71 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Ousmane
9 июля 2021
Мистер Перфект очень хорошо водит машину, приветлив, дружелюбен, оставаясь профессионалом и хорошо руководил нами на протяжении всей поездки. Очень красивые пейзажи. Хорошие места для прогулок ночью. Соотношение цена / качество, я очень рекомендую. Жаль, что рестораны в Монако закрываются рано и казино запрашивают тест на pcr или доказательство двойной вакцинации в этот период covid.
n
naimo
9 окт 2020
(Великобритания)
у нас был гид-экскурсовод, его имя было идеально по-английски, он был очень хорошо осведомлен
А
Аноним
24 сен 2020
(Франция)
Гид был фантастическим с нами. Мы прекрасно провели время в этом прекрасном городе. Направления и история Монако, представленные гидом, были превосходны.
L
Lionel
20 сен 2020
(Франция)
Отлично, гид был замечательным и очень щедрым. Спасибо, надеюсь вернуться. И еще раз спасибо за любые моменты, мистер Перфект.
А
Аноним
15 сен 2020
(Франция)
Гид вверху. С другой стороны, в воскресенье вечером не рекомендую, потому что на улицах Монако делать нечего … Слишком дорого для ночной экскурсии.
T
Theoni
13 сен 2020
(Греция)
Фрэнсис, гид был очень приятным, позаботился о том, чтобы мы видели как можно больше, и был готов ответить на вопросы. Нам понравилось!
S
Sarah
1 сен 2020
(Германия)
Это был успешный тур с лучшим гидом - Парфе. Очень приятный, интересный и знает все интересное об этом районе. Мы все были в восторге от него. Он отлично говорит на английском, французском и немецком языках. Организатору офиса обязательно стоит найти более подходящую работу.
v
vera
2 сен 2019
(Германия)
Был отличный тур с нашим гидом Джереми. Исполнили все пожелания и показали милые места. Очень рекомендую Монако и Монте-Карло ночью.
Victoria
28 авг 2019
(Австралия)
Гид не был особенно в восторге, и из-за языковых различий она не особенно хорошо объясняла варианты ужина. Казино Монте-Карло устарело и имеет незаслуженную репутацию.
Donna
19 авг 2019
(Великобритания)
Рафаэль и Джереми были внимательны от начала до конца. Рафаэль гарантировал, что мы все были расслаблены, с его юмором. Мы взяли нас в замечательные места и помогли сделать все фотографии, поскольку мы были семьей из трех человек. Спасибо также Рафаэлю, который любезно подарил моему сыну, так как это был его день рождения!
Aldis
11 авг 2019
(Нидерланды)
Гид был очень профессиональным, забрать были вовремя, место было красивым.
A
Amanda
9 авг 2019
(Ирландия)
Водитель был очень дружелюбным и гостеприимным. Сделал опыт еще лучше. Очень рекомендую
Sergio
2 мая 2019
(Израиль)
Прогулка от ресторана вниз по склону до казино была расслабляющей и не доставляла удовольствия ночью
Sharon
6 апр 2019
(Ирландия)
Омг Рафаэль, наш гид, был удивительным … таким полезным и знающим … он сделал нашу поездку такой приятной … мы бы порекомендовали эту ночную поездку всем …. Энн Шарон Верона Джойс и Сьюзан
K
Klaudija
28 мар 2019
(Литва)
Монако действительно модно и удивительно. Водитель Руслан был очень вежлив и дружелюбен. Мы были удовлетворены этим туром.