Откройте для себя историю и культурное наследие Ниццы необычным способом. Профессиональный водитель провезет вас по главным местам города. Вы узнаете про реальные истории из жизни, важные даты, основные памятники — все, что определяет культурное богатство. Гид также может подстроить программу осмотра достопримечательностей в соответствии с вашими пожеланиями. Незабываемые открытия ждут вас на нехоженых тропах, скрывающих забытые тайны города.

Вы побываете на рынке Кур Салея, у оперного театра и на площади Россетти с ее восхитительной церковью. Окунитесь в атмосферу площадей Массена и Гарибальди, с которыми связано множество увлекательных историй. Также вас ждет прогулка вдоль береговой линии по знаменитой Английской набережной, где вам откроются захватывающие виды на море с самой высокой точки с идеальным фоном для шикарных селфи. В современной части города в духе «а-ля франсе» перед вами предстанут кварталы «Прекрасной эпохи», где находятся знаменитый отель «Негреско», Квартал музыкантов и восхитительный Николаевский собор.

Проезжая мимо порта Лимпия, вы сможете полюбоваться импозантными яхтами, соседствующими с небольшими традиционными суднами местных рыбаков. В конце тура вы осмотрите Променад-дю-Пайон с бьющими фонтанами и пешеходными улицами со множеством магазинов и ресторанов. Вы можете попросить водителя остановиться в любое время, чтобы сделать фотографии на память или подкрепиться мороженым или хрустящими блинчиками сокка. При желании можно воспользоваться бесплатным аудиогидом, доступным на русском, английском, немецком, итальянском, испанском, китайском, корейском, португальском, арабском и турецком языках.

В зависимости от выбранного варианта вы увидите следующие места: