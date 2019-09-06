Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси

Выберите подходящий по длительности вариант тура и осмотрите самые важные достопримечательности в Ницце

4.8
61 отзыв
Индивидуально
для 1 чел.
Выберите подходящий по длительности вариант тура и осмотрите самые важные достопримечательности в Ницце.

Вас провезет по городу англоговорящий водитель.

Откройте для себя этот потрясающий город, узнав все самое главное о нем.
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси
Ницца: частный тур с гидом на электрическом велотакси

Что вы увидите 🤩

  • Отель Негреско
  • Сад Альберта I
  • Кур-Салея
  • Дворец правосудия, Ницца
  • Монумент Погибшим на Рауба-Капеу
  • Английская набережная
  • Касл-Хилл
  • Базилика Нотр-Дам-де-Нис
  • Кафедральный собор Святой Репараты
  • Картье дю пор
  • Старая Ницца
  • Площадь Массена
  • Променад дю Пайон
  • Собор святителя Николая Чудотворца в Ницце
  • Площадь Россети
  • Площадь Гарибальди, Ницца
  • Музей современного и новейшего искусства в Ницце
  • Опера Ниццы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Выберите один из четырех вариантов тура, исходя из ваших предпочтений
  2. Откройте для себя удобный способ знакомства с Ниццей вдали от исхоженных троп
  3. Попробуйте формат путешествия, идеально подходящий для семей, пар и дружеских компаний
  4. Воспользуйтесь бесплатным аудиогидом, доступным на десяти языках
  5. Подстройте тур под свой график и выберите удобное время начала с 09:00 до 21:00
Откройте для себя историю и культурное наследие Ниццы необычным способом. Профессиональный водитель провезет вас по главным местам города. Вы узнаете про реальные истории из жизни, важные даты, основные памятники — все, что определяет культурное богатство. Гид также может подстроить программу осмотра достопримечательностей в соответствии с вашими пожеланиями. Незабываемые открытия ждут вас на нехоженых тропах, скрывающих забытые тайны города.
Вы побываете на рынке Кур Салея, у оперного театра и на площади Россетти с ее восхитительной церковью. Окунитесь в атмосферу площадей Массена и Гарибальди, с которыми связано множество увлекательных историй. Также вас ждет прогулка вдоль береговой линии по знаменитой Английской набережной, где вам откроются захватывающие виды на море с самой высокой точки с идеальным фоном для шикарных селфи. В современной части города в духе «а-ля франсе» перед вами предстанут кварталы «Прекрасной эпохи», где находятся знаменитый отель «Негреско», Квартал музыкантов и восхитительный Николаевский собор.
Проезжая мимо порта Лимпия, вы сможете полюбоваться импозантными яхтами, соседствующими с небольшими традиционными суднами местных рыбаков. В конце тура вы осмотрите Променад-дю-Пайон с бьющими фонтанами и пешеходными улицами со множеством магазинов и ресторанов. Вы можете попросить водителя остановиться в любое время, чтобы сделать фотографии на память или подкрепиться мороженым или хрустящими блинчиками сокка. При желании можно воспользоваться бесплатным аудиогидом, доступным на русском, английском, немецком, итальянском, испанском, китайском, корейском, португальском, арабском и турецком языках.

В зависимости от выбранного варианта вы увидите следующие места:

  • Площадь Массена
  • Фонтан Солнца
  • Оперный театр
  • Площадь Кур Салея
  • Дворец герцогов Савойских
  • Дворец правосудия
  • Собор святой Репараты — Площадь Россетти
  • Старый город
  • Дом-музей Анри Матисса
  • Рыбацкие дома
  • Английская набережная
  • Сад Альберта I — Памятник Столетия
  • Улица Рю Паради (Елисейские поля в миниатюре)
  • Замковая гора — Выстрел пушки в полдень
  • Набережная Роба-Капё
  • Памятник павшим
  • Порт Лимпия — Квартал антикваров
  • Церковь Нотр-Дам-дю-Порт
  • Площадь Гарибальди
  • Театр Ниццы — музей современного и новейшего искусства
  • Скульптура «Квадратная голова»
  • Лицей Массена
  • Зеленая аллея
  • Собор святого Николая и отель «Негреско»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отелей в центре города
  • Услуги водителя/гида
  • Проезд на комфортабельном и безопасном велотакси Vélotaxi с электромотором
  • Услуги приветливого местного гида
  • Комментарии гида или колонка для прослушивания аудиогида (предоставляется бесплатно)
  • Тур по системе hop-on hop-off: вы можете в любой момент остановиться для фотографий
  • Частный тур
  • Бесплатный аудиогид (по желанию), доступный на русском, английском, немецком, итальянском, испанском, китайском, корейском, португальском, арабском и турецком языках
Что не входит
  • Еда и напитки (не забывайте, что вы можете попросить гида сделать остановку в Старом городе, чтобы оценить вкуснейшек мороженок или блинчикм сокка)
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Трансфер до центра Ниццы также входит в стоимость
  • Дети до семи лет могут сидеть на коленях у родителей
  • Дети должны быть в сопровождении взрослого
  • Для всех пассажиров действует единый взрослый тариф
  • Тур проводится на нескольких языках (доступен бесплатный аудиогид на борту)
  • В багажнике можно разместить складные инвалидные кресла со съемными колесами при условии, что гость участвует в сопровождении человека, который поможет при посадке и высадке (понимающим водителям также не составит труда помочь гостю)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 61 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
10
3
2
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
6 сен 2019
(США)
Прекрасный способ получить отличный обзор Ниццы! У нас была возможность пройти по узким улочкам, что дало нам возможность лучше понять, что переживают местные жители, а также то, чем делятся с ними туристы. Наш водитель, Саво, был очень хорошо осведомлен об истории города, а также смог рассказать о жизни в Ницце. Мы никогда не смогли бы пройти столько пешком. Тур был очень стоящим!
T
22 июня 2019
(Германия)
Я заказал тур спонтанно поздно вечером после прибытия в Ниццу. Саймон позвонил мне после бронирования и через несколько минут встретил меня в ресторане, в котором я только что был. У него есть аудиогид, но я предпочел поговорить с ним, и он рассказал мне подробности и истории о зданиях и улицах старого города. Невероятно, но он также ездит по крошечным переулкам и большим людным местам. Тур открыт для пожеланий по маршрутам и направлениям. Спасибо, это был хороший прием!
M
9 ноя 2019
(Великобритания)
Экскурсия понравилась, наш гид был очень информативным и показал нам много мест, куда нельзя проехать на машинах. Хороший опыт!

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