Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня

Осмотрите Ниццу без спешки с 1 - или 2-дневным билетом на автобусную hop-on hop-off экскурсию

4.1
381 отзыв
В группе
до 50 чел.
Осмотрите Ниццу без спешки с 1- или 2-дневным билетом на автобусную hop-on hop-off экскурсию.

Выходите из автобуса, когда захотите, чтобы посетить такие достопримечательности, как площадь Гарибальди, Английская набережная и многие другие.
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня
Ницца: тур на hop-on hop-off автобусе на 1 или 2 дня

Что вы увидите 🤩

  • Музей Матисса в Ницце
  • Английская набережная
  • Площадь Гарибальди, Ницца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите Ниццу без спешки с борта открытого экскурсионного автобуса
  2. Садитесь и сходите с автобуса, когда захотите
  3. Полюбуйтесь видами города с открытого верхнего этажа автобуса
Осмотрите достопримечательности Ниццы в удобном для вас темпе и полюбуйтесь панорамными видами из автобуса с открытым верхом. Купите однодневный или двухдневный проездной на экскурсионный автобус hop-on hop-off и наслаждайтесь неограниченными возможностями осмотра достопримечательностей.
Вы можете обменять свой ваучер в автобусе на любой остановке по маршруту. Попав на борт, послушайте информативный комментарий через аудиогид. Получите информацию о самых популярных достопримечательностях и достопримечательностях. Выберите, сколько времени вы хотите проводить на каждом аттракционе, и удобно перемещаться между объектами.

Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут. Остановки следующие:

  • 1. Английская набережная / Макс Галло: 4, авеню Макс Галло, Ницца.
  • 2. Cathédrale / Vieille Ville: 22, Boulevard Jean Jaurès, Ницца.
  • 3. Порт Лимпия / Карно: бульвар Карно, 1, Ницца.
  • 4. Villefranche Octroi Sud: напротив авеню Маршала Фоша, 10.
  • 5. Цитадель Вильфранш: площадь Эммануэль Филибер.
  • 6. Villefranche Octroi Nord: 2, Avenue Maréchal Foch.
  • 7. Иль-де-Ботэ - Порт-Нор: напротив 5, Place Ile de Beauté.
  • 8. Массне - Английская набережная Север: 2, Английская набережная.
  • 9. Congrès - Promenade des Anglais Nord: 30, Promenade des Anglais.
  • 10. Eglise Russe / Gambetta: 47, Avenue Thiers.
  • 11. Gare SNCF Poste Thiers: 23, Avenue Thiers.
  • 12. Congrès-Promenade des Anglais Sud: напротив Английской набережной, 15 (со стороны моря).
  • Одно отправление каждый час с 10:00 до 17:20 с остановки 1. Отправление каждый час с 10:00 до 17:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на автобусе с открытым верхом (в течение 1 или 2 дней в зависимости от забронированного варианта)
  • Записанные аудио комментарии
  • Индивидуальная гарнитура (звук цифрового качества)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
  • Полный круг маршрута без выхода занимает 1 час 30 минут
  • Обратите внимание, что церковь закрыта с 12:00 до 14:30 и в воскресенье утром
  • Для детей в возрасте от 4 до 11 лет действует льготный тариф
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 381 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
172
4
109
3
56
2
24
1
20
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
26 июля 2019
(Саудовская Аравия)
Все было хорошо, и это был потрясающий опыт, который я получил. Но самое раздражающее, что это происходило со всеми действиями, которые бронируются через ваш сайт, это то, что место встречи было не точным и правильным. Убедитесь, что ваши услуги равны оплаченным деньгам, которые я мог бы использовать в будущем, но не уверен
M
3 ноя 2019
(Франция)
Тур был превосходным, так как он дал нам хороший обзор того, что можно увидеть в Ницце. Нам нравится тот факт, что вы можете выйти из любого места, которое вас интересует, чтобы посмотреть поближе, а затем снова сесть на автобус, чтобы отвезти вас к исходной точке.
А
28 дек 2019
(США)
Билет сказал, что туры начинаются в 9 утра. Остановился в 10 утра, водителя там не было. Он появился через 20 минут и сказал, что тур начинается в 11 утра, время в билете неправильное. Когда мы достигли высшей точки с лучшими видами на Ниццу, автобус не остановился, чтобы мы могли сфотографироваться.

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