Осмотрите достопримечательности Ниццы в удобном для вас темпе и полюбуйтесь панорамными видами из автобуса с открытым верхом. Купите однодневный или двухдневный проездной на экскурсионный автобус hop-on hop-off и наслаждайтесь неограниченными возможностями осмотра достопримечательностей.

Вы можете обменять свой ваучер в автобусе на любой остановке по маршруту. Попав на борт, послушайте информативный комментарий через аудиогид. Получите информацию о самых популярных достопримечательностях и достопримечательностях. Выберите, сколько времени вы хотите проводить на каждом аттракционе, и удобно перемещаться между объектами.

Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут. Остановки следующие: