Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите Ниццу без спешки с борта открытого экскурсионного автобуса
Садитесь и сходите с автобуса, когда захотите
Полюбуйтесь видами города с открытого верхнего этажа автобуса
Осмотрите достопримечательности Ниццы в удобном для вас темпе и полюбуйтесь панорамными видами из автобуса с открытым верхом. Купите однодневный или двухдневный проездной на экскурсионный автобус hop-on hop-off и наслаждайтесь неограниченными возможностями осмотра достопримечательностей.
Вы можете обменять свой ваучер в автобусе на любой остановке по маршруту. Попав на борт, послушайте информативный комментарий через аудиогид. Получите информацию о самых популярных достопримечательностях и достопримечательностях. Выберите, сколько времени вы хотите проводить на каждом аттракционе, и удобно перемещаться между объектами.
Продолжительность экскурсии 1 час 30 минут. Остановки следующие:
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Защитная маска, платок или шарф
Важная информация
Полный круг маршрута без выхода занимает 1 час 30 минут
Обратите внимание, что церковь закрыта с 12:00 до 14:30 и в воскресенье утром
Для детей в возрасте от 4 до 11 лет действует льготный тариф
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 381 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Majed
26 июля 2019
(Саудовская Аравия)
Все было хорошо, и это был потрясающий опыт, который я получил. Но самое раздражающее, что это происходило со всеми действиями, которые бронируются через ваш сайт, это то, что место встречи было не точным и правильным. Убедитесь, что ваши услуги равны оплаченным деньгам, которые я мог бы использовать в будущем, но не уверен
M
Margaret
3 ноя 2019
(Франция)
Тур был превосходным, так как он дал нам хороший обзор того, что можно увидеть в Ницце. Нам нравится тот факт, что вы можете выйти из любого места, которое вас интересует, чтобы посмотреть поближе, а затем снова сесть на автобус, чтобы отвезти вас к исходной точке.
А
Аноним
28 дек 2019
(США)
Билет сказал, что туры начинаются в 9 утра. Остановился в 10 утра, водителя там не было. Он появился через 20 минут и сказал, что тур начинается в 11 утра, время в билете неправильное. Когда мы достигли высшей точки с лучшими видами на Ниццу, автобус не остановился, чтобы мы могли сфотографироваться.