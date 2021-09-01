Ницца: тур по пригородам и Грассу

Выберите общий

4.5
152 отзыва
В группе
до 15 чел.
Выберите общий или индивидуальный тур и насладитесь расслабляющей экскурсией по сельской местности, которая включает Грасс, известный французской парфюмерией, Гурдон в Альпах, средневековую деревню Туретт-Сюр-Луп и Сен-Поль-де-Ванс.
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Ницца: тур по пригородам и Грассу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Грасс — исторический центр французской парфюмерии
  2. Откройте для себя Гурдон — одну из самых красивых деревень во Франции
  3. Сделайте остановку, чтобы взглянуть на водопад высотой в 40 метров в ущелье реки Лу
  4. Посетите великолепную деревушку Туррет-сюр-Лу, которую также называют городом фиалок
  5. Придите в вострог от средневековой деревни Сен-Поль-де-Ванс — жемчужины Прованса
Начните тур с трансфера от отеля и отправляйтесь в старинный город Грасс — исторический центр французской парфюмерии с конца XVIII века. У вас будет возможность посетить парфюмерную фабрику «Фрагонар». Затем следуйте в Гурдон — одну из самых красивых горных деревень Франции. Полюбуйтесь панорамным видом на Ривьеру с Альп, возвышающихся над побережьем. Побывайте в замке, построенном в IX веке, и полюбуйтесь его роскошным садом, спроектированный ландшафтным архитектором Ленотром. Сделайте остановку, чтобы взглянуть на водопад высотой в 40 метров в ущелье реки Лу.
Далее направляйтесь к средневековой деревне Туррет-сюр-Лу, которая стоит на скалистом краю обрыва. Эта деревня, которую также называют городом фиалок, с середины 1920-х годов является местом встречи музыкантов, художников, писателей и поэтов. Сегодня благодаря 30 мастерским и галереям Туррет-сюр-Лу славится своим декоративно-прикладным искусством. Последней остановкой на вашем пути будет Сен-Поль-де-Ванс — сокровищница Прованса, которая со временем стала домом для многих художников.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуга трансфер от/до отеля
  • Гид, говорящий на нескольких языках, и водитель
  • Бутылка воды
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 152 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
31
3
14
2
1
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
H
1 сен 2021
(США)
Отличная однодневная поездка в сельский горный пейзаж вокруг Ниццы с 2 впечатлениями. Пейзажи и окрестности были красивы, чтобы смотреть на них в машине, а маленькие деревушки были великолепны для прогулок пешком.
J
8 авг 2021
(США)
Зиг был забавным и представительным гидом с лакомыми кусочками и позаботился о том, чтобы мы увидели то, что хотели увидеть.
V
24 авг 2020
однодневный продвинутый тур. очень хороший гид, экскурсия очень хорошо объяснена гидом
H
3 авг 2020
(Болгария)
Для людей, которые вскоре приедут в Ниццу, тур - лучший (и, честно говоря, единственный возможный) способ увидеть эти места. Тур имеет отличную организацию и идеальный баланс между временем, проведенным в группе, и личным временем для изучения. Маленькие городки восхитительны, и пейзажи тоже. Гид был очень любезным и вежливым.
А
14 июля 2020
(Австрия)
Небольшая группа была очень приятной. Достаточно времени, чтобы на что-нибудь взглянуть. Вы никогда не смогли бы собрать столько впечатлений самостоятельно.
D
27 ноя 2019
(Великобритания)
У нас были начальные проблемы, так как мы хотели поехать утром, потому что чувствовали, что это будет пустой тратой на экскурсию в темноте. Несколько раз нас отправляли во второй половине дня, но ваш гид был там круглосуточно, чтобы помочь. Рассел наш водитель был великолепен.
Ana Paula
22 ноя 2019
Из-за низкого спроса в этом сезоне это был эксклюзивный тур для меня и моего мужа. Гид был очень добрым и внимательным, но не говорил по-португальски, как просили. Доступность только послеобеденного тура, начинающегося в 2 часа дня для этого времени года, привела к тому, что часть тура была проведена ночью, что значительно умалило то, что мы могли увидеть в Сент-Пол-де-Ванс. Продолжительность была также короче, чем договорились, когда мы вернулись в отель около 6:30 вечера. Хотя мы видели красивые места, я думаю, что тур не должен быть доступен в низкий сезон, особенно во второй половине дня. Там мало времени, чтобы посетить места.
А
18 окт 2019
Я хотел сделать что-то другое, чем просто посмотреть пляжи, магазины и т. Д., И этот тур был правильным выбором. Небольшой групповой тур, который был отличным, я ненавижу туры с 50 людьми. Видел много удивительных достопримечательностей. Гордон потрясающий! Сен-Поль-де-Ванс, наблюдая закат, был еще одним фантастическим зрелищем. Гид был очень дружелюбным. Рекомендую этот тур. Я дал только 4 звезды из-за неясного времени встречи и продолжительности тура
А
15 окт 2019
(США)
Мне очень понравилась поездка в Грасс, чтобы узнать много нового о производстве парфюмерии и получить подарки. У гида было столько позитива и добра. Дорога до Гордона была неровной, но вид был потрясающим. И гид был отличным водителем, хотя у нас был сумасшедший водитель, который пытался проехать нас в маленьком туннеле.
А
13 окт 2019
(Малайзия)
Привет, ребята. У нас был отличный гид во время нашего тура по сельской местности. Его зовут Джереми, он был очень дружелюбным и вежливым. Он был очень терпелив со всеми нашими вопросами и сделал наше путешествие незабываемым. Он заставит своих родителей гордиться! Желаю ему всего наилучшего в его блестящем будущем и безопасных путешествиях для его приключений в Австралии в следующем году.
О
28 сен 2019
(Россия)
Организации никакой нет. Экскурсия не состоялась. Извещение о начале тура пришло по эл. почте после 8 вечера. Обратной связи нет. Ждали первый день с 8.00 до 9.00 как было написано. Дозвониться к ним невозможно. С их стороны был звонок часов в 12.
C
23 сен 2019
(США)
Джереми подобрал нас как раз вовремя для тура. Он был очень дружелюбным и приятным парнем. Он сделал всех комфортными, а поездка приятной. Нет никакого способа, которым я мог бы сделать все за один день. Определенно рекомендую этот тур. 10/10
О
19 сен 2019
(Россия)
Не было заявленного русскоязычного гида.
А
22 авг 2019
(Россия)
Хороший тур, замечательные виды, насыщенная программа. Из минусов- водитель не говорил по русски, хотя в программе было заявлено. Кроме этого, несмотря на договоренность, водитель высадил нас не в месте посадки, а за две железнодорожные станции. Как следствие, пришлось больше часа добираться самостоятельно по жаре.
А
4 ноя 2021
(Сингапур)
Оригинал (en)
Дождливая погода, так что поездка испортилась Частный тур Водитель рекомендует сократить тур, чтобы сосредоточиться на Грассе и Ванс Грасс - поездка в музей того не стоила, но скидка на фабрику того стоит !!! Ванс - красивый город, такой артистичный, будьте готовы потратить доллары на покупку картин.
Ещё 137 отзывов

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