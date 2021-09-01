Начните тур с трансфера от отеля и отправляйтесь в старинный город Грасс — исторический центр французской парфюмерии с конца XVIII века. У вас будет возможность посетить парфюмерную фабрику «Фрагонар». Затем следуйте в Гурдон — одну из самых красивых горных деревень Франции. Полюбуйтесь панорамным видом на Ривьеру с Альп, возвышающихся над побережьем. Побывайте в замке, построенном в IX веке, и полюбуйтесь его роскошным садом, спроектированный ландшафтным архитектором Ленотром. Сделайте остановку, чтобы взглянуть на водопад высотой в 40 метров в ущелье реки Лу.

Далее направляйтесь к средневековой деревне Туррет-сюр-Лу, которая стоит на скалистом краю обрыва. Эта деревня, которую также называют городом фиалок, с середины 1920-х годов является местом встречи музыкантов, художников, писателей и поэтов. Сегодня благодаря 30 мастерским и галереям Туррет-сюр-Лу славится своим декоративно-прикладным искусством. Последней остановкой на вашем пути будет Сен-Поль-де-Ванс — сокровищница Прованса, которая со временем стала домом для многих художников.