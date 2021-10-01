Приготовьтесь исследовать одни из самых живописных ландшафтов Франции во время поездки в Кастеллан, Мустье-Сент-Мари и ущелья Вердона. Вас заберут из отеля или по домашнему адресу в Ницце в 8:00. Отправляйтесь с водителем на холмы своей загородной местности.

Пересеките «волчье ущелье» с водопадом высотой 40 метров, прежде чем остановиться в Кастеллане. Путешествуя по реке Вердон (названной в честь его изумительного бирюзово-зеленого цвета), насладитесь захватывающим видом на каньон глубиной 700 метров.

После этого отправляйтесь в деревню Мутье-Сент-Мари, расположенную под скалистым обрывом и окруженную горами со всех сторон. Известный своей богатой историей керамического мастерства, у вас будет свободное время, чтобы исследовать Мустье на досуге.

Откройте для себя глиняную посуду в магазинах и купите сувениры перед обедом в одном из кафе на террасе. Сфотографируйте всемирно известные лавандовые тарелки или насладитесь озером Санта-Крус, искусственным сокровищем чистой воды, которое является одним из самых красивых озер Прованса.

Получив удовольствие от поездки, вернитесь к своему автомобилю, после чего вас отвезут обратно к месту отправления в Ницце.