Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля

Посетите ущелья Вердон и деревни Кастеллан и Мустье-Сент-Мари, одну из самых красивых деревень Франции

4.5
285 отзывов
В группе
до 15 чел.
Посетите ущелья Вердон и деревни Кастеллан и Мустье-Сент-Мари, одну из самых красивых деревень Франции.
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля
Ницца: тур в Вердонское ущелье и лавандовые поля

Что вы увидите 🤩

  • Озеро Сент-Круа
  • Лавандовые поля Прованса
  • Вердонское ущелье
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя Вердонское ущелье, представляющее собой один из крупнейших каньонов Европы
  2. Сфотографируйте великолепные лавандовые поля
  3. Посетите Мутье-Сент-Мари — средневековую деревню, известную своей богатой историей керамического ремесла
Приготовьтесь исследовать одни из самых живописных ландшафтов Франции во время поездки в Кастеллан, Мустье-Сент-Мари и ущелья Вердона. Вас заберут из отеля или по домашнему адресу в Ницце в 8:00. Отправляйтесь с водителем на холмы своей загородной местности.
Пересеките «волчье ущелье» с водопадом высотой 40 метров, прежде чем остановиться в Кастеллане. Путешествуя по реке Вердон (названной в честь его изумительного бирюзово-зеленого цвета), насладитесь захватывающим видом на каньон глубиной 700 метров.
После этого отправляйтесь в деревню Мутье-Сент-Мари, расположенную под скалистым обрывом и окруженную горами со всех сторон. Известный своей богатой историей керамического мастерства, у вас будет свободное время, чтобы исследовать Мустье на досуге.
Откройте для себя глиняную посуду в магазинах и купите сувениры перед обедом в одном из кафе на террасе. Сфотографируйте всемирно известные лавандовые тарелки или насладитесь озером Санта-Крус, искусственным сокровищем чистой воды, которое является одним из самых красивых озер Прованса.
Получив удовольствие от поездки, вернитесь к своему автомобилю, после чего вас отвезут обратно к месту отправления в Ницце.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до вашего отеля или частного адреса в Ницце
  • Водитель / двуязычный гид
  • 1 бутылка воды на клиента
  • Общий или частный тур (в зависимости от выбранного варианта)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 285 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
193
4
55
3
19
2
10
1
8
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
1 окт 2021
(Франция)
Очень приятный день в глубинке Ниццы. Наш гид Лео был очень интересным и прекрасно знал дороги. Темп дня позволил воспользоваться различными посещенными местами и иметь время для «свободного времени».
K
28 сен 2021
(Германия)
Большое спасибо Лео, нашему гиду. Он провел нас в течение дня с большим шармом и весельем. Лев может говорить на многих языках, таких как немецкий, английский, испанский…. Было действительно весело, мы заказывали его снова и снова.
А
25 сен 2021
(Ирландия)
Нам очень понравилась поездка! Нам бы хотелось больше времени в ущелье, чтобы поплавать / покататься на байдарках. Меньше времени нужно в деревне. Лео был очаровательным гидом! При бронировании вы должны были быть более ясными, что на этот раз лаванды не будет.
А
19 сен 2021
(Великобритания)
Замечательная поездка! Вы увидите Европейский Гранд-Каньон, совершенно красивый, захватывающий! Сделайте несколько остановок, сделайте много фотографий, искупайтесь в пресном озере. Группы небольшие, максимум 8 человек, минивэны очень удобны и водители, или я должен сказать, что наш водитель / гид Лео был превосходен! Владею несколькими языками, очень хорошо знаю местность. Вот пара вещей, которые следует учитывать каждому … Красивое цветение лаванды в июле, поэтому, если вы отправляетесь в это путешествие весной или осенью, не ожидайте фиолетовой красоты. Также автомобили или минивэны не менее комфортабельные, рассчитаны на 8 человек и водителя. Не слишком много места для движения, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны друг к другу и, пожалуйста, не пользуйтесь сильными духами. Остальное зависит от вас (очень хорошее соотношение цены и качества) и наслаждайтесь прекрасным Провансом.
А
19 сен 2021
(Германия)
Увлекательный тур по окрестностям. Вид красивый, и у вас есть много возможностей снова выбраться, чтобы поближе взглянуть на вещи и сделать фотографии. Наш гид Лео был очень милым и объяснил все с большим энтузиазмом. У нас было более продолжительное пребывание на озере, которое, по нашему мнению, могло бы быть немного дольше, так как есть много чего испытать, особенно в хорошую погоду: от плавания, катания на водном велосипеде и гребли на воде до еды. И с часовым пребыванием от этого было мало толку. Другая полуторачасовая остановка была хорошо спланирована, чтобы перекусить в одном из многочисленных ресторанов. К сожалению, нам не удалось увидеть лавандовые поля в их полном великолепии, потому что, конечно, уже слишком поздно для сентября. Во время тура нужно знать, что там много гор вверх и вниз, и это быстро вызывает тошноту. Но и здесь было учтено, и в случае необходимости были сделаны дополнительные перерывы.
A
16 сен 2021
(Германия)
Очень красивый тур! Небольшая, приятная группа и очень хороший, а также представительный гид Положительно: поскольку в это время года на полях больше нет лаванды и цветения, была посещена парфюмерная фабрика в Грассе, и маршрут тура скорректирован … поэтому даже разнообразная экскурсия без лаванды
N
2 авг 2021
(Эстония)
Хотелось бы больше времени провести на лавандовом поле, не успела насладиться красотой.
А
5 ноя 2021
(Сингапур)
Оригинал (en)
Я ценю усилия гида в том, чтобы нас возить и найти способы сделать тур как можно лучше. Но все же я бы предпочел, чтобы агентство или гид заранее сообщили нам о том, что мы не можем увидеть лавандовые поля в Провансе во время тура из-за сезонных проблем. Если честно, я больше взволнован лавандовым туром, чем Gorge du Verdon или даже любыми другими местами, включенными в тур. Честность и прямолинейность - всегда лучшая политика.
S
6 окт 2021
(Панама)
Оригинал (es)
Красивый пейзаж
Dalia
28 сен 2021
(Мексика)
Оригинал (es)
Очень дружелюбный гид
R
20 сен 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Встреча была сделана очень пунктуально нашим типичным гидом из Ниццы. Мы испытали прекрасные остановки, деревни, интересную информацию, тоже причудливую, но никогда не скучную. К сожалению, лавандовые поля поблекли, но наш гид смог очень впечатляюще показать нам различные этапы производства. Я смог измерить только радиус проезда на карте улиц. Короче говоря, отличный тур, очень рекомендую.
А
17 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Сам тур прошел в порядке. Гид был хорош, и вы останавливались во многих местах. К сожалению, вы в основном сидите в машине и делаете лишь несколько остановок для фото. Осталось мало времени для изучения ландшафта. Я, наверное, неправильно представлял тур и поэтому был немного разочарован.
А
13 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Незабываемый опыт ! Каждый должен чем-то себя побаловать!
T
10 сен 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Большой опыт, гид предоставил очень четкие объяснения и знал, о чем он говорил.
D
10 сен 2021
Оригинал (es)
тур очень хорошо
Ещё 270 отзывов

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