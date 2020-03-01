Выбирайте и другие экскурсии в Орлеане

Что вас ожидает

Орлеан — путешествие во времени

Многие века Орлеан находился на перекрестке религии и торговли. Вы узнаете, как он связан с Галльской и Столетней войнами, куда изначально текла Луара и как складывалась его история от прото-кельтов до римлян. А также увидите главные символы города: собор Святого креста, площадь Мучеников, готический отель Гросло, башню Турель, «подземные» парижские ворота и живописную набережную. Кроме того, я раскрою, как попасть на праздник «музыкальной» реки и какую церковь спасают святые останки.

Орлеан и Жанна Д’Арк

Главный символ и самая почитаемая личность города — Жанна Д’Арк. Вы услышите ее историю и побываете в связанных с ней местах. Я расскажу о ревности короля, руке провидения, пути Орлеанской Девы к святости и ее тысячелетнем сопернике. Покажу ее дом, посвященные ей «пропавший» и «раненый» памятники и место, где она молилась перед битвой за Орлеан. А также поделюсь легендой, как Жанна Д’Арк прославила казначея.