Выбирайте и другие экскурсии в Орлеане

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Главные достопримечательности и богатая история города на обзорной экскурсии

Андрей
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Андрей – ваш гид
«Между небом и Луарой», — таков девиз Орлеана.

Уютно расположенный на «музыкальном» изгибе реки, он запомнится вам живописными ландшафтами, старинными улочками, величественными храмами и отсылками к Жанне Д’Арк.

А я расскажу о прошлом Орлеана и помогу понять его современную жизнь.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча у собора Святого Креста
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Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия

Что вас ожидает

Орлеан — путешествие во времени
Многие века Орлеан находился на перекрестке религии и торговли. Вы узнаете, как он связан с Галльской и Столетней войнами, куда изначально текла Луара и как складывалась его история от прото-кельтов до римлян. А также увидите главные символы города: собор Святого креста, площадь Мучеников, готический отель Гросло, башню Турель, «подземные» парижские ворота и живописную набережную. Кроме того, я раскрою, как попасть на праздник «музыкальной» реки и какую церковь спасают святые останки.

Орлеан и Жанна Д’Арк
Главный символ и самая почитаемая личность города — Жанна Д’Арк. Вы услышите ее историю и побываете в связанных с ней местах. Я расскажу о ревности короля, руке провидения, пути Орлеанской Девы к святости и ее тысячелетнем сопернике. Покажу ее дом, посвященные ей «пропавший» и «раненый» памятники и место, где она молилась перед битвой за Орлеан. А также поделюсь легендой, как Жанна Д’Арк прославила казначея.

Организационные детали

Дополнительно можно устроить пикник с дегустацией местной кухни. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия
Орлеан сквозь столетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у собора Святого Креста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей. Около 5 лет назад я волею случая переехал в Орлеан. Я с детства обожаю реки и, конечно, полюбил Луару с ее зимним полноводьем и прохладными летними берегами, издревле вдохновляющими королей и поэтов. С радостью покажу вам символы и тайные уголки Орлеана и помогу раскрыть его магическую красоту!
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